Uns kann keiner was! – 55 Kniffe für Führungskräfte

Dieses neue Buch ist ein Praxisbuch, das in die Tat umgesetzt werden will. Die Leser lernen, wie sie sich selbst und ihre Mitarbeiter auch in Zeiten des Wandels und der Unsicherheit exzellent führen. In dem Buch findet man allerdings keine seitenlangen Abhandlungen über wissenschaftliche Studien. Die Leser erhalten hier konkrete Umsetzungstipps für ihren Führungsalltag. Alle im Buch enthaltenen Führungstipps sind relevant in diesen Zeiten der immer schneller werdenden Veränderungen. Je mehr Veränderung, desto mehr Führung ist erforderlich, um klug die Weichen für ein Unternehmen in Richtung Erfolg zu stellen. Jedes Kapitel steckt voller konkreter Praxistipps für Führungskräfte, die sie direkt in ihren Führungsalltag integrieren können.

Das Buch “Uns kann keiner was!” von Markus Jotzo ist allen Führungskräften gewidmet, die die Aufgabe ernst nehmen, ihre Mitarbeiter immer wieder herauszufordern, sie pro-aktiv zu führen und für sie da zu sein. Das Ziel ist dabei immer in Sichtweite und klar: Die Leser selbst und ihre Mitarbeiter geben gemeinsam Gas im Sinne der erforderlichen Veränderungen. So bestehen sie erfolgreich auf einem sich rasend schnell verändernden Markt.

"Uns kann keiner was!" von Markus Jotzo ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-02472-4 zu bestellen.

