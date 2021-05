Unser b4 Bot kann jetzt auch beliebige Skripte in seine Arbeit mit einbinden

Gute Neuigkeiten für alle, die unseren b4 Bot anwenden oder in Zukunft anwenden werden. Mit der kürzlich veröffentlichten Software-Version b4 7.4 haben wir nicht nur einige kleinere Fehler ausgemerzt und Verbesserungen eingeführt, sondern auch neue Funktionen hinzugefügt. Unter anderem können bereits bestehende Skripte verschiedenster Sprachen in den Arbeitsablauf des b4 Bots aufgenommen und damit die Automatisierung von Prozessen noch einfacher und effizienter gestaltet werden. Import, Management und Integration in den Workflow funktioniert dabei einfach und flexibel auf allen gängigen Maschinen mit Windows oder Linux.

Was bedeutet Skript eigentlich?

Für alle Entscheider, die nicht unmittelbar mit der eigenen IT zu tun haben, sei nun kurz erklärt, was Skripte eigentlich sind und warum die neue Funktionalität des b4 so wichtig ist. Anders als Programme oder Anwendungen beinhalten Skripte in der Regel nur kurze Befehle, um bestimmte Prozesse lokal zu beschleunigen und zu automatisieren. Es handelt sich dabei meist um Textdokumente, die einfach zu erstellen und zu bearbeiten sind. Der Quellcode ist dabei zugleich der Ausführungscode und ein Kompilieren ist nicht notwendig. Entsprechend einfach sind diese Skripte dann auch von einem Roboter zu interpretieren. Ein gutes Beispiel für Skripte sind die sogenannten Makros in den Office-Programmen.

Einfacher Import neuer und bereits bestehender Skripte

Viele Unternehmen benutzen im Rahmen ihrer IT an den einen oder anderen Stellen einfache Skripte, um Prozesse zu automatisieren und zu beschleunigen. Daher waren wir bei unserem Update darauf bedacht, dass unser b4 nicht nur eigens für ihn erstellte Skripte verstehen, sondern auch mit bereits bestehenden Skripten umgehen kann. Die Skriptsprache spielt dabei keine Rolle. Ob Perl, PHP oder Powershell ? der b4 versteht alle Skripte, solange das ausführende System sie unterstützt. Sie müssen lediglich in den Automation Manager des b4 Bots importiert werden. Dort können die Skripte verwaltet, verteilt und natürlich auch geändert und angepasst werden. So lassen sich Skripte zur Verbesserung des Workflows ganz einfach integrieren.

Skripte ermöglichen noch effektivere Automatisierung

Dank der Skript-Funktion ist es nicht mehr notwendig, dem b4 die einzelnen Teilschritte eines Skripts vorzumachen und sie aufzuzeichnen. Es reicht in der Version 7.4 aus, dem Bot das Skript zu geben. Der b4 versteht es von allein und führt die Schritte so aus, wie das Skript es vorsieht. Im Vergleich zu früheren Versionen bedeutet dies eine entscheidende Vereinfachung in der Anwendung und Kalibrierung des b4 Bots. Sie oder Ihre IT müssen nicht mehr die bereits bestehenden Skripte in Teilschritte zergliedern und dem b4 diese Einzelschritte vormachen. Es reicht künftig aus, einfach das Skript hochzuladen und schon weiß der b4, was er machen soll. Vor allem in Unternehmen, die mit vielen vordefinierten Skripten arbeiten, führt die neue Funktion zu deutlichen Erleichterungen bei der Implementierung des b4 Bots. Außerdem können neu geschaffene Skripte direkt über den b4 angewendet werden und müssen nicht einzeln in die Workflows eingefügt werden.

Entdecken auch Sie Automatisierungsmöglichkeiten mit AmdoSoft

Wir von AmdoSoft sind immer bestrebt, unseren b4 Bot stetig weiter zu verbessern und neue Funktionen hinzuzufügen. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, die digitale Revolution hierzulande voranzutreiben und Automatisierung auch für den Mittelstand verfügbar zu machen. Doch dafür brauchen wir Sie! Öffnen Sie sich den Möglichkeiten der Robotic Process Automation und finden Sie heraus, wie Sie mit RPA Bots die Effizienz Ihrer Prozesse steigern können. Gern helfen wir Ihnen bei der Bedarfsanalyse und finden gemeinsam heraus, an welchen Stellen unser b4 Ihnen und Ihrem Geschäft helfen kann. Nehmen Sie jederzeit gern mit uns Kontakt auf.

Wer wir sind

AmdoSoft ist ein Softwarehersteller aus München, der sich seit 1998 mit seiner Softwarelösung b4 auf die IT- und Prozessautomatisierung spezialisiert hat.

Mit mehr als 20-Jahren Erfahrung, nennen wir uns Experten wenn es um die Überprüfung von IT-Infrastruktur und Anwendungen, sowie die Automatisierung und Absicherung von IT-gestützen Prozessen geht.

Was wir machen

Mit unserer Automatisierungslösungen b4 geben wir unseren Kunden ein intelligentes Tool an die Hand, dass ihre Mitarbeiter von langweiligen Routine-Aufgaben befreit, einen effizienteren Geschäftsablauf sichert und das Arbeitsumfeld verbessert.

Wie wir das machen

Der Kern von b4 ist die Graphical Rules Engine (GRE), eine auf grafischer Modellierung beruhende Regeldatenbank, die durch einfache Regelerstellung die Automation von IT-Prozesse und Korrelation von Daten ermöglicht. Dadurch können Aussagen über die Auslastung und mögliche Engpässe des Systems getroffen werden.

Robotic Process Automation (RPA) ist eine Technologie die auf den Einsatz von virtuellen Software-Robotern basiert. Unsere b4 Bots arbeiten auf dem User Interface in einer vergleichbaren Art und Weise wie es ein Mensch tun würde. Dabei werden Tätigkeiten echter Nutzer am Bildschirm simuliert und an definierten Messpunkten objektive Daten zu Verfügbarkeit und Leistung von Anwendungen gesammelt (E2E Monitoring), aber auch sich wiederholende Geschäftsprozesse automatisiert ausgeführt.

Überall dort, wo sich Arbeitsschritte häufig wiederholen und zeitintensiv sind, können Prozesse automatisiert werden und Software-Roboter die Aufgaben erledigen. Ob in der Personalabteilung, Buchhaltung, IT, im Einkauf oder bei der Softwareentwicklung, unsere b4 Bots sind branchenunabhängig und in allen Unternehmensbereichen einsetzbar.