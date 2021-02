Unsere Schwestergesellschaft AXIOMA sucht…

?

Unsere Schwestergesellschaft AXIOMA Unternehmensberatung GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Softwareentwickler für Microsoft Dynamics CRM (m/w/d) in Vollzeit

Ihre Aufgabe:

Softwareentwicklung für Microsoft Dynamics CRM

Basisinstallation von CRM-Kundenprojekten unter CRM Application Server, SQL-Datenbankserver, Exchange-Server

.NET, C#, J-Script, Visual Studio, SQL Server Reporting Services, Microsoft .NET Framework

Selbständige Bearbeitung von Kundensupportanfragen

Ihr Profil:

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Informatikstudium oder eine vergleichbare Ausbildung wie z.B. als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung.

Sie haben bereits erste Erfahrung in der Softwareentwicklung für Microsoft Dynamics CRM und Microsoft SharePoint.

Sie verfügen über eine hohe Eigenmotivation, gutes Zeitmanagement und stellen Entwicklungen fristgerecht fertig.

Sie haben ein Grundverständnis von Business-Prozessen im Vertrieb, Marketing und Service.

Sie sind bereit, an Schulungs- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Zertifizierungsprüfungen teilzunehmen.

Wir bieten Ihnen:

eine unbefristete Festanstellung am Einsatzort Berlin oder remote

eine spannende Tätigkeit in wechselnden, branchenübergreifenden Projekten

betriebliche Altersvorsorge

zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung

flache Hierarchien mit kurzen Kommunikationswegen

Weiterbildung ist für uns die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit

Teamevents

Flexible Arbeitszeiten und Home Office-Möglichkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen! Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des möglichen Eintrittstermins per E-Mail an bewerbung@axioma.de oder postalisch an

AXIOMA Unternehmensberatung GmbH

-Personal-

Frau Judith Sabel

Alt-Moabit 94

10559 Berlin

Für Fragen und eine erste Kontaktaufnahme stehen wir Ihnen telefonisch unter der Rufnummer +49 (30) 397489-0 gerne zur Verfügung.

Unsere langjährige Schwestergesellschaft, die AXIOMA Unternehmensberatung GmbH, bietet Prozess- und IT-Technologieberatung mit Schwerpunkt auf Kundenbeziehungsmanagement (CRM-Systeme) und Adressmanagement. Von der Beratung über das komplette Projektmanagement bis hin zur Implementierung maßgeschneiderter IT-Lösungen bieten wir alles aus einer Hand. Unsere Stärken liegen in unserer technologischen Erfahrung, vor allem aber in unserem umfangreichen Branchen- und Prozess-Know-how.