Unsicherheiten halten Goldpreis oben

2020 brachte mit der Pandemie viele Herausforderungen für Bergbauunternehmen mit sich. Wichtige Betriebe mussten reduziert oder vorübergehend eingestellt werden. Aber Befragungen von Gesellschaften aus dem Edelmetallbereich ergaben, dass die Mehrheit anhaltende Anreize für hohe Edelmetallpreise, wirtschaftliche Instabilität und Rezessionsängste als positive Treiber für den Goldpreis ansieht. Der Goldpreis übertraf alle Prognosen.

Und die Unsicherheiten dauern an und wirken als Preiskatalysator. Der aktuelle Gold- und Silberzyklus wurde durch Konjunkturmaßnahmen erweitert und sollte sich, so die einhellige Meinung, noch lange nicht am Ende befinden. Denn die Welt ist voller Schulden. Und noch immer streben die Zentralbanken danach die Inflation um mindestens zwei Prozent nach oben zu treiben. Dass die Inflation ansteigt, wäre nicht verwunderlich, schließlich wurden aus 16 wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer und dazu kommt noch die Kohlendioxidsteuer. Dies erhöht die Verbraucherpreise, bereits sichtbar an der Tankstelle.

Dies alles führt zu weiterer Geldvermehrung und damit zu einer Flucht in den sicheren Hafen Gold. Da könnte man einen Teil des Anlagevermögens in Aktienwerte von soliden Goldgesellschaften investieren.

Eine Überlegung wert wäre etwa Maple Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=zhNR6OCWm3c -. Dessen Douay-Goldprojekt im Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec verfügt über nachgewiesene Goldreserven und bietet die Chance auf eine Ressourcenerweiterung.

Vier Goldprojekte im Alleineigentum besitzt Kore Mining – https://www.youtube.com/watch?v=2pDNwRZprAg-, wobei sich das Unternehmen auf seine zwei Projekte in Kalifornien konzentriert. Die Projekte in British Columbia werden in ein neues Unternehmen ausgegliedert werden.

