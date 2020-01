Unter den besten Zehn: American Express ist Top Arbeitgeber

American Express ist Top Employer 2020. Das

Unternehmen erhält die Auszeichnung zum vierten Mal in Folge und gehört damit

erneut zu den Arbeitgebern in Deutschland, die Mitarbeitern ein herausragendes

Arbeitsumfeld bieten. In diesem Jahr kam das Unternehmen zum ersten Mal unter

die zehn Besten.

“Es macht uns sehr stolz, in diesem Jahr erneut mit dem Top Employer Siegel

ausgezeichnet zu werden. Es zeigt, dass die Weiterentwicklung des Arbeitsumfelds

und der Leistungen für unsere Mitarbeiter auch extern wertgeschätzt werden”,

freut sich Sonja Scott, Country Manager bei American Express Deutschland. Das

Unternehmen hat seine Platzierung im Vergleich zum Vorjahr noch einmal

verbessert und erreicht in diesem Jahr Platz 6 im Top Employer Ranking.

Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses prüft das Top Employers Institute die

Unternehmen auf ihr Engagement in den Bereichen Talentstrategie,

Führungskräfteentwicklung, Unternehmenskultur, Personalplanung,

Talentakquisition, Onboarding, Training und Entwicklung, Performance Management,

Karriere und Nachfolgeplanung. Zu den zahlreichen Vorzügen gehört im Unternehmen

inzwischen ein großes Portfolio an Corporate Benefits, flexible Arbeitszeiten

und die Möglichkeit, ein Sabbatical nehmen zu können. Auch die Bereiche

Onboarding und Weiterbildung sowie berufliche Weiterentwicklung werden

kontinuierlich ausgebaut. Für Sonja Scott der einzig richtige Weg, um

sicherzustellen, dass American Express langfristig einer der Top Employer in

Deutschland bleibt: “Zukunftsorientiertes Denken ist die große Stärke von

American Express. Unsere Kollegen haben die Möglichkeit, bei American Express zu

wachsen. Das war und wird auch weiterhin der Schlüssel zum Erfolg für unser

Unternehmen sein.”

Um ein solches Umfeld zu schaffen, setzt American Express auf das Feedback

seiner Mitarbeiter. Damit will das Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen, die

auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen.

Das Top Employers Institute hat in diesem Jahr über 1600 Top Employer in 119

Ländern und Regionen identifiziert und ausgezeichnet. Mehr dazu unter

www.top-employers.com

Hier geht es zur Karriereseite von American Express:

https://jobs.americanexpress.com/germany

Über American Express

American Express ist ein global integrierter Zahlungsdienstleister, der seinen

Kunden Produkte, Dienstleistungen und Services anbietet, die das Leben

bereichern und den Erfolg von Unternehmen fördern. Weitere Informationen gibt es

unter americanexpress.de, facebook.com/americanexpress,

instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express,

twitter.com/americanexpress und youtube.com/americanexpress.

