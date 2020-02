Unternehmen aus dem Problemsumpf führen, den “Gordischen Knoten” lösen

In vielen Unternehmens gilt es oft mehrere, jeweils hoch priorisierte Brandherde gleichzeitig zu löschen. So bedarf es z.B. signifikante Verbesserungen in der Wirtschaftlichkeit und gleichzeitig in der Qualität, möglicherweise sogar noch im Bereich der Lieferfähigkeit und Termintreue. Gesehen wird die Gefahr, den Anschluss an den Wettbewerb zu verlieren oder gar die Existenz des Unternehmens zu gefährden.

BERATUNG ALLEINE HILFT MEIST NICHT WEITER

“Wenn die ergriffenen Maßnahmen ins Leere laufen und der Handlungsdruck größer wird, rufen Unternehmen nach Hilfe”, so Jürgen Hammer von Hammer hilft! und führt weiter aus: “Klassische Beratung hilft hier nur selten weiter. Gespräche mit Führungskräften und die Beobachtung von Besprechungen zeigen meist sehr schnell, dass die eigentlich ursächlichen Probleme in der Art und Weise der Führung liegen.”

Ein solcher Blick in die Unternehmen zeigt dann meist kritische Handlungs- und Verhaltensmuster: Einzelne, oft dem Top-Management angehörende Führungskräfte agieren im Firefighting-Modus, die anderen üben sich in Zurückhaltung und verhalten sich eher abwartend. Gräbt man noch etwas tiefer werden weitere, kritische Facetten erkennbar: Es fehlt an klaren, an Leistungen festgemachten Zielen und Verantwortlichkeiten, ausreichender Verbindlichkeit und Konsequenz und insgesamt an jeweils konsequent und wirksam wahrgenommenen Führungs-Routinen.

So ausgerichtete Unternehmen sind kaum in der Lage, auch noch so gute Beratungskonzepte und die damit einhergehenden Maßnahmen wirksam umzusetzen.

ERFORDERLICHE VERÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN ERFORDERN EINE WIRKSAME FÜHRUNG

Jürgen Hammer arbeitet deshalb anders: Er klinkt sich über eine angemessene Dauer (z.B. über einen Zeitraum von 6 Monaten mit 1 – 2 Tagen je Woche) in die Arbeit der Geschäftsführung ein und hilft Unternehmen “von innen heraus” und “on the Job”, die erforderlichen Veränderungen herbeizuführen und qualifizierte Führungs-Routinen “einzuschleifen”.

“Meine Firmierung unter “Hammer hilft!” nehme ich wörtlich”, so Jürgen Hammer. “So helfe ich dem Management, dass alles Hand in Hand geht, die eigentlichen Ursachen unterschiedlicher, sich häufig überlappender Probleme transparent werden, alle ihre Aufgaben erkennen und diese wirksam und verantwortlich bewältigen.