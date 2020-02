Unternehmen im Bereich technischer Handel erfolgreich übergeben

Innerhalb kurzer Zeit konnte das Unternehmen aufgrund des schnellen und professionellen Vorgehens der Berater der UnternehmensBörse Grönig & Kollegen AG verkauft werden.

Der Inhaber des betreffenden Unternehmens stand aus gesundheitlichen Gründen vor der Entscheidung sein Unternehmen zu schließen oder zu verkaufen. Der Verkauf schien jedoch nicht realistisch, da das dafür zur Verfügung stehende Zeitfenster nur wenige Monate umfasste und damit doch eigentlich zu klein war. Der Verkauf eines Unternehmens dauert in der Regel von 9 – 18 Monaten.

Der Unternehmer fasste schließlich den Entschluss den Verkauf des Unternehmens zu realisieren und beauftragte die UnternehmensBörse Grönig & Kollegen AG damit. Klar war, es stehen hierfür nur einige Monate zur Verfügung. Das Team Dietmar Hahn und Mario Dietsche reagierte sofort. Sehr schnell wurde die Ist-Aufnahme durchgeführt und das Verkaufskonzept erstellt, so dass mit der aktiven Suche nach geeigneten Interessenten sehr schnell begonnen werden konnte. Aus dem sehr umfangreichen Fundus an Kaufinteressenten der UnternehmensBörse konnten dem Auftraggeber in kurzer Zeit verschiedene qualifizierte Interessenten vorgestellt werden. Einer dieser Kaufinteressenten wurde schließlich ausgewählt und mit ihm dann die weiteren Schritte des Verkaufsprozesses realisiert.

Trotz der kritischen zeitlichen Rahmenbedingungen konnte das Unternehmen aufgrund des schnellen und professionellen Vorgehens der Berater der UnternehmensBörse zur Zufriedenheit aller Parteien im gewünschten Zeitrahmen verkauft werden.

Der neue Gesellschafter arbeitet bereits an der Weiterentwicklung des erworbenen Unternehmens und plant zusätzliche Mitarbeiter einzustellen.

Die UnternehmensBörse Grönig & Kollegen AG ist ein bundesweit agierendes Unternehmen das sich auf die Unternehmensnachfolge, den Unternehmensverkauf sowie auf M&A-Aktivitäten spezialisiert hat. Im Fokus stehen hierbei Familienunternehmen, ab einer Umsatzgröße von 1,0 Mio.