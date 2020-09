Unternehmen mit Business Awards ausgezeichnet

Unternehmer die sich auch durch die aktuelle schwierige Corona-Lage nicht aus der Bahn werfen ließen, wurden mit dem Push Up Your Business! Business Award ausgezeichnet.

Die Jury rund um Carina Frei, bestehend aus erfolgreichen Unternehmern und Firmengründern, bewertete die eingereichten Konzepte in drei Kategorien: Innovation, Performance und Social.

Zu den gekürten Ideen zählte Hanno Lenz mit Schutzraum-Medienkompetenz aus Köln, Jessica Verfürth aus Buchholz mit ihrem Online-Business Bosslady Imperium und das Team des New Work Lab “Zur Goldenen Idee” in Düsseldorf. Alle drei Gewinner konnten mit ihren Konzepten voll und ganz überzeugen!

Übergeben wurde der Award von Unternehmerin und Top-Speakerin Carina Frei im Rahmen eines Seminars für Gründer und Selbstständige.

Startups und Gründer groß machen – Außergewöhnliche Ideen fördern!

Carina Frei hat sich mit PUSH UP Your Business vorgenommen, genau solche engagierten Projekte zu fördern: “Ich habe mir zur Aufgabe gemacht Unternehmer, Startups und Solo-Selbstständige zu unterstützen. Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen weiß ich, was es braucht, um in der Geschäftswelt dauerhaft erfolgreich zu sein. Dieses Wissen gebe ich in meinen Seminaren in Deutschland und Österreich weiter und zeichne, gemeinsam mit einer wechselnden Jury, Business-Ideen aus, die aus der Masse herausstechen, die innovativ und besonders sind.”

Der Business-Award wird dreimal im Jahr verliehen. Unternehmer die nun auf den Geschmack gekommen sind, können ihre Business-Konzepte auf der Website von PUSH UP Your Business jederzeit einreichen.