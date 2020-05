Unternehmensberatung für kleinen und großen Mittelstand-

Es gibt Situationen, in denen Unternehmer trotz aller Erfahrung zusätzliche Expertise benötigen. Es sollen Veränderungen im eigenen Unternehmen erreicht werden. Die Geschäfte laufen nicht so, wie es geplant ist. Die Liquidität reicht nicht aus. Anlässe gibt es genug!

Hier genügt manchmal ein Gespräch mit befreundeten Unternehmern. Mal hilft der Austausch mit dem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Möglicherweise bringt eine Diskussion mit dem Ansprechpartner bei der Hausbank weitere Erkenntnisse. Was aber, wenn dies nicht ausreichend ist? Was, wenn sich der Unternehmer dem eigenen Umfeld nicht anvertrauen kann oder möchte? Was ist, wenn es um konkrete Umsetzung geht?

Die wirkungsvolle Beratung von Unternehmen ist eigenes Berufsbild. Es braucht dafür fachliche Kompetenz, umfangreiche Expertise und stabiles Methodenwissen – und besonders im Mittelstand – Erfahrung, Umsetzungskompetenz und Authentizität.

Unternehmer können die Beratungsgesellschaft finden, die Resultate erzielt. Dazu benötigt es vor allem eines: die Bereitschaft sich mit Dritten über die Situation im eigenen Unternehmen auseinanderzusetzen.

Wenn dies gegeben ist, dann sollten Unternehmer zum Telefon greifen und erste Gespräche mit Unternehmensberatungen führen. Im Internet findet sich eine Auswahl möglicher Gesellschaften. Der direkte Kontakt zeigt dann schnell, ob der Gesprächspartner die Situation versteht und wie die Herangehensweise an ein mögliches Beratungsprojekt wäre.

Professionelle Unternehmensberatungen sind Situationsexperten. Sie hören zu, haben viele Fragen und keine schnellen Lösungen. Sie zeigen den Unternehmern einen Fahrplan auf, wie Lösungen für deren Anforderungen entstehen können. Sie wissen, dass viele Situationen ein typisches Muster aufweisen. Sie wissen aber auch um die Individualität eines jeden Unternehmens. Sie analysieren und beurteilen anhand gesicherter Erkenntnisse. Sie zeigen und erklären in verständlicher Sprache. Sie arbeiten nicht mit Drohungen, sondern mit Fakten und möglichen Auswirkungen. Sie erläutern und diskutieren, was getan werden soll und sie zeigen auf, welche Effekte die Umsetzung ihrer Lösungen bringen werden. Sie dokumentieren schriftlich, machen ihre Arbeit transparent. Sie haben eine transparente Preisstruktur, eine Haftpflichtversicherung und Vertretungsregelungen.? ??

Hochglanzbroschüren, tolle Websites und Top-Bewertungen gehören auch in der Beraterwelt zum guten Ton. Eine Qualitätsaussage sind sie nicht. Unternehmensberatung ist in erster Linie eine Frage des Vertrauens. Der persönliche Kontakt ist der einzige Weg, ein Bild zu bekommen. Auch der Unternehmer sollte viele Fragen stellen, damit er auf mit einem guten Gefühl ein Mandat erteilen kann.

THE MAK?ED TEAM ist die Unternehmensberatung für den Mittelstand. In der Corona-Krise stehen die interdisziplinären Themen Sanierung, Restrukturierung und Turnaround sowie Liquiditätssicherung und Finanzierung im Fokus unserer Arbeit.

Wir entwickeln und implementieren Lösungen für Herausforderungen in Management & Development & Learning in Ihrem Unternehmen. Wir richten unseren Experten-Fokus auf:

Corporate Development,

Finance & Controlling,

Human Resources & Corporate Learning, und

Sales & Marketing.