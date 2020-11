Unterstützung des digitalen Ökosystems: TIBCO ermöglicht Pirelli die Bereitstellung von iPaaS-Plattform

Pirelli, ein weltweit führender Reifenhersteller und Anbieter von damit verbundenen Dienstleistungen, hat TIBCO ausgewählt, um bei der Entwicklung seiner Integration-Platform-as-a-Service (iPaaS) zu unterstützen. Die Lösung soll dazu beitragen, Pirellis digitale Transformationsziele zu erreichen, und ein neues integriertes Betriebsmodell für das digitale Ökosystem des Herstellers bereitstellen.

Pirelli ist von einer hohen Innovationsfreude getrieben, was sich im ständigen Bestreben zeigt, neue Technologien einzuführen und zu nutzen. So umfasst die digitale Transformation die strategische Ausrichtung auf Cloud-orientierte Lösungen sowie die Auswahl führender SaaS-Anwendungen zur Neugestaltung und Digitalisierung der zentralen Prozesse, von CRM bis zu Integrierter Geschäftsplanung.

Mithilfe der Lösungen TIBCO Mashery (API-Management), TIBCO Cloud Integration und TIBCO Cloud Messaging wird Pirelli diese Anwendungen schnell und einfach integrieren und große Datenmengen verarbeiten, die über mehrere Umgebungen hinweg ausgetauscht werden. Zudem sorgt der Hersteller mit den Lösungen dafür, dass auf seine Systeme über geografische und zeitliche Grenzen hinweg zugegriffen werden kann. Die mit den TIBCO-Lösungen geschaffene iPaaS-Umgebung hilft Pirellis IT-Abteilung, schneller auf die sich verändernde Marktdynamik zu reagieren und Dienstleistungen bequem zu skalieren.

?Pirelli hat eine mehrstufige Cloud-Strategie ? Software-as-a-Service, private und öffentliche Cloud ? definiert und eingeführt. TIBCO ist hier der Integrations-Backbone, der die Kommunikation zwischen den auf verschiedenen Cloud-Ebenen gehosteten Lösungen ermöglicht?, so Luca Urban, Global Head of Enterprise Solutions and Core Platforms bei Pirelli. ?Wir hosten in unserem digitalen Ökosystem vielfältige Anwendungen und zahlreiche Dienste, die zusammengebracht werden müssen, um die Bereitstellung des IT-Betriebs zu rationalisieren und die Integration dieser Systeme in Übereinstimmung mit den Geschäftsprozessen zu unterstützen. Dies gibt uns auch die nötige Flexibilität, um neue Anwendungen zu entwickeln, einzusetzen und in unsere Umgebung zu integrieren.?

Pirelli beschäftigt aktuell rund 31.600 Mitarbeiter und verfügt über 19 Werke in zwölf Ländern, mit etwa 16.500 Verkaufsstellen in über 160 Ländern. Die hybride iPaaS-Lösung von Pirelli auf Basis von TIBCO bildet das Bindeglied zwischen der Cloud- und unternehmensinternen Umgebung des Herstellers und unterstützt Integrationen über die gesamte Palette an Unternehmensanwendungen von Drittanbietern einerseits und maßgeschneiderten, individuellen Services andererseits hinweg. Die iPaaS-Lösung wird sowohl in der Cloud als auch in der unternehmensinternen Umgebung gehostet und ermöglicht die Entwicklung, Ausführung und Steuerung von Integrationsströmen. Sie unterstützt jede beliebige Kombination von Verbindungen zwischen standort- und Cloud-basierten Prozessen, Diensten, Anwendungen und Daten innerhalb der verschiedenen Geschäftsbereiche und -einheiten des Unternehmens.

?Pirelli hat eine klar umrissene und definierte Vision davon, was Technologie für das Unternehmen leisten soll, und ist bereit, innovative Ansätze zu nutzen, um diese Vision zu verwirklichen?, ergänzt Maurizio Canton, CTO und VP Customer Success bei TIBCO. ?Die iPaaS-Umgebung von Pirelli ist mehr als nur eine Plattform zur Unterstützung von Datenintegration, Nutzung und Orchestrierung von Diensten und der Implementierung von Geschäftsprozessen. Sie errichtet ein digitales Fundament für ein Unternehmen, das die Bedeutung einer kontinuierlichen Entwicklung auf hohem Niveau zur Schaffung nachhaltiger Innovationen anerkennt.?

TIBCO ist ein weltweit führender Software-Anbieter im Bereich Unternehmensdaten. Er ermöglicht es seinen Kunden, sich zu allen Anwendungen zu verbinden, die Daten zu harmonisieren und Geschäftsergebnisse zuverlässig vorherzusagen, um die schwierigsten datengesteuerten Herausforderungen zu meistern.

TIBCO erschließt das Potenzial, das in Echtzeit-Daten schlummert, um Entscheidungen in kürzerer Zeit und höherer Qualität zu treffen.

Die [url=https://www.tibco.com/de/connected-intelligence-cloud]Connected Intelligence Cloud[/url] des Unternehmens bietet nahtlose Integrationen zu allen Applikationen und Datenquellen. Zudem ermöglicht die Plattform die Harmonisierung der Daten, um Einschränkungen beim Zugriff darauf zu beseitigen, sie in einer zuverlässig hohen Qualität zur Verfügung zu stellen und um sie besser kontrollieren sowie steuern zu können. Des Weiteren lassen sich mit ihrer Hilfe verlässliche Vorhersagen zu Ergebnissen treffen, und das in Echtzeit sowie unabhängig vom Datenvolumen.

Informationen dazu, wie Kunden selbst schwierigste geschäftliche Herausforderungen mit Hilfe der Lösungen von TIBCO meistern können, finden sich unter www.tibco.de.