Unterweisungen im Homeoffice – Sofort und kostenlos

.

Aktiv gegen die Krise: Kostenlose Unterweisungen und Schulungen in der Cloud bis 31.10.2020

Die Maßnahmen zur Eindämmung von SARS-CoV-2, ganz besonders die Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen, bringen die gewohnten Abläufe in vielen Unternehmen komplett durcheinander. Derzeit ist die einzige Möglichkeit, einen Betrieb am Laufen zu halten, die Nutzung von Homeoffice, Telearbeit und anderen webbasierten Kommunikations- und Arbeitsmöglichkeiten. Sämtliche Präsenzveranstaltungen, wie etwa Sicherheitsunterweisungen oder Lehrveranstaltungen, müssen also zwingend online durchgeführt werden. Allerdings sind noch nicht alle Unternehmen darauf adäquat vorbereitet.

Wir helfen Ihnen schnell und solidarisch

Mit unserer Cloud-Lösung sycat eLU lite erhalten Sie sofort bis zum 31.10.2020 einen kostenlosen Zugang zu einem vorkonfigurierten E-Learning Managementsystem, mit welchem Sie sämtliche Mitarbeiter standort- und zeitunabhängig schulen, unterweisen und unterrichten können:

Das sind die Vorteile der Lernplattform:

Innerhalb von 2 Werktagen einsetzbar

Kostenfrei bis 31.10.2020 nutzen

Keine Kaufverpflichtung

Mitarbeiter sofort manuell anlegen oder per Excel importieren

Mitarbeiter können sich optional auch selbst registrieren

Mit dem integrierten Autorentool können Sie schnell und unkompliziert Kurse, Unterweisungen und Schulungen anlegen, auch aus vorhandenem Material, wie etwa PowerPoint Präsentationen, Videos o.ä.

Dank übersichtlicher Dashboards hat jeder Nutzer alles Wichtige immer im Blick

Legen Sie auditsichere Tests direkt im System an

Einbindung von externen Inhalten in Form von Scorm Paketen möglich

Abschluss-Bericht, um den aktuellen Status immer im Blick zu haben

Integration von MS Teams möglich (kostenpflichtig)

Die Installation, Einrichtung und Nutzung von sycat eLU lite ist für die Dauer der Aktion (31.10.2020) kostenlos. Sie sind nach Ablauf der Aktion nicht verpflichtet, die Software zu kaufen o.ä. Bei einem eventuellen späteren Kauf der Vollversion können alle Daten von sycat eLU lite in die Vollversion importiert werden. Ansonsten werden sie nach Ablauf der Aktion datenschutzkonform gelöscht.

Die Software läuft als Cloud-Lösung auf unseren Servern. Des Weiteren erhalten Sie mit sycat eLU lite auch noch Zugang zu einem Videotraining, in denen Ihnen alle Funktionen der Software sowie das Anlegen von Kursen und Tests genau erklärt wird.

sycat IMS GmbH begleitet seit über 30 Jahren erfolgreich Unternehmen und Organisationen auf dem Weg zum digitalen Managementsystem. Unsere Softwarelösungen decken den gesamten Bereich von der Prozessmodellierung und -optimierung, dem Dokumentenmanagement bis hin zum E-Learning Management ab.

Fast 700.000 Anwender vorwiegend im DACH Bereich, unabhängig von der Unternehmensgröße und Branche, arbeiten erfolgreich mit sycat.