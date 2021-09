Upgrade der HUAWEI IdeaHub-Serie zur Beschleunigung des Smart Classroom- und Smart Office-Erlebnisses

Auf der HUAWEI CONNECT 2021 brachte Huawei das IdeaHub Board Edu auf den Markt, ein brandneues Modell aus seiner Intelligent Collaboration-Produktserie. Angekündigt im Rahmen eines Online-Forums, das weltweit ausgestrahlt wird, soll das neue Produkt die Digitalisierung von Bildung und Büro unterstützen. Es verfügt über eine Reihe von aktualisierten Funktionen, darunter ein intelligentes Whiteboard und eine drahtlose Projektion, die den Übergang von der Off- zur Online-Zusammenarbeit erleichtern.

HUAWEI IdeaHub Board-Serie spielt eine wichtige Rolle bei der Erleichterung der digitalen Bildung. Es erfüllt die Bedürfnisse von Institutionen, um digitale und kollaborative Klassenräume zu schaffen und hybrides Lernen anzubieten. Der interaktive 4K-Bildschirm bietet dem Benutzer eine reiche visuelle Erfahrung mit hochauflösenden und echten Farben. Die optische Anti-Blue-Light-Technologie schützt die Augen der Benutzer und verursacht gleichzeitig keinen Farbabguss. Und die optische Verklebung ermöglicht das Schreiben auf Whiteboard glatter.

Mitglieder des Intelligent Collaboration-Teams von Huawei teilten auch Beispiele der aktualisierten Benutzererfahrung mit. Neue Software-Updates ermöglichen es Benutzern, Whiteboard-Inhalte einfach zu teilen oder wegzunehmen, indem sie einen QR-Code scannen und den großen Bildschirm bei Bedarf sperren. Sie hoben auch den IdeaHub Controller hervor, der es Benutzern ermöglicht, Kamera, Mikrofone und Lautsprecher aus der Ferne und frei zu steuern, ohne auf den großen Bildschirm zu gehen.

Pan Yong, Vice President of Intelligent Vision and Intelligent Collaboration Marketing and Solution Sales der Huawei Enterprise Business Group, sagte im Forum: „In den meisten Organisationen werden wichtige Entscheidungen und große Ideen in Meetings getroffen und generiert. Die HUAWEI IdeaHub-Serie wurde in diesem Sinne entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, schnell ein digitales Kollaborationszentrum aufzubauen und eine effektive Verbindung mit Teams an verschiedenen Standorten aufrechtzuerhalten.“ Huawei Smart Classroom Solution mit dem Kern der Produkte der IdeaHub Board-Serie bietet drei Hauptanwendungsszenarien: digitales Klassenzimmer, kollaboratives Klassenzimmer, und hybrides Lernen, das den Lehr- und Lernanforderungen in verschiedenen Szenarien gerecht wird und die Kraft der digitalen Bildung freisetzt.

Seine umfangreichen Funktionen machen HUAWEI IdeaHub auch für den Einsatz in anderen Sektoren geeignet, einschließlich Gesundheitswesen, Finanzen, Energie und etc. Die polnische Kozminski University hat kürzlich ihre intelligenten Klassenzimmer auf der Grundlage von IdeaHub eingerichtet und festgestellt, wie es das digitale Lernerlebnis bereichert hat.

Da die Industrien ihre neue Normalität annehmen, ist die Beschleunigung der Digitalisierung zu einer Schlüsselpriorität geworden. Die Produkte der HUAWEI IdeaHub-Serie wurden entwickelt, um Unternehmen bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen zu unterstützen und ihr Geschäft voranzutreiben.

