Uran wird knapp

So sieht es auch der CEO von Cameco. Die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage wird immer größer werden. Laut Schätzungen soll der Uranmarkt bis zum Jahr 2035 ein Defizit von rund 100 Millionen Pfund U308 jährlich aufweisen. Um dieses Defizit aufzufangen, müssten in den nächsten 15 Jahren sechs McArthur- oder Cigar Lake-Projekte entdeckt, entwickelt und in Betrieb genommen werden.

Investitionen müssten jetzt getätigt werden, aber aktuell ist der Uranpreis noch zu niedrig. Auch kurzfristig ist das Angebot an Uran nicht besonders üppig. So ist die Cigar Lake-Uranmine von Cameco aus Covid-19-Gründen im letzten Dezember stillgelegt worden und die McArthur-Liegenschaft ist im Leerlauf. Das wichtige Uranförderland Kasachstan hält zudem die Produktion zurück.

Und es gibt Uranminen, die dauerhaft geschlossen sind, etwa in Australien und in Nigeria. Immer mehr Länder setzen auf die saubere Energie aus Atomkraftwerken, auch der neue US-Präsident Biden hat sich bereits für den Bau moderner Anlagen ausgesprochen.

Denn weltweit ist eine ausreichende Elektrifizierung gefragt und gleichzeitig wird großer Wert auf die Abkehr von fossilen Brennstoffen gelegt. Dies steigert die Nachfrage nach Kernenergie, und zwar nicht nur nach großen, sondern auch nach kleinen Reaktoren. Da sollte Uranunternehmen eine gute Zukunft beschieden sein.

Beispielsweise Uranium Energy – https://www.youtube.com/watch?v=ZdchvJMUXZc&t=2s – rüstet sich, um die USA mit Uran zu versorgen. Die Gesellschaft besitzt die bereite Hobson Verarbeitungsanlage sowie fünf ISR-Projekte in Südtexas. Auch IsoEnergy – https://www.youtube.com/watch?v=AdfwR3jPQF8&t=19s – punktet mit hochwertigen Uranprojekten, und zwar im Athabascabecken in Saskatchewan.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/