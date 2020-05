Uranium Energy Corp schließt Bohrprogramm auf Titanprojekt Alto Parana in Paraguay ab



Corpus Christi, Texas, 15. Mai 2020 – Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das Unternehmen oder UEC – https://www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-best-position-for-restart-of-us-uranium-production/) gibt den Abschluss einer 49 Bohrungen und Probenentnahmen umfassenden Kampagne auf ihrem Titanoxid-Projekt Alto Parana im Osten Paraguays bekannt. Das Bohrprogramm wurde vor den kürzlich vom Unternehmen angekündigten COVID-19-Maßnahmen abgeschlossen und ist die erste Phase einer für das Projekt geplanten wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA, Preliminary Economic Assessment). Die kürzlich abgeschlossene Bohrkampagne zielte auf die ursprüngliche Bergbauzone ab und wird zur Aktualisierung der aktuellen Ressource* verwendet.

Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte: Dieses Bohrprogramm ist ein wichtiger Schritt in Richtung der Entwicklung der PEA, da wir unsere Monetarisierungsstrategie für das Projekt weiter vorantreiben. Während wir daran arbeiten, Alto Paranas Wert von freizusetzen, liegt unser Hauptaugenmerk weiterhin auf dem US-amerikanischen Urangeschäft des Unternehmens mit kostengünstigen, vollständig genehmigten Projekten zur In-situ-Gewinnung (ISR, In-Situ Recovery) in Texas und Wyoming.

Das Projekt Alto Parana ist eines der weltweit hochgradigsten und größten Ferro-Titan-Lagerstätten mit einer CSA National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Properties (NI 43-101) konformen Ressource von 4,94 Milliarden Tonnen bei 7,41 % TiO2*. Die Vererzung kommt an der Oberfläche vor und hat eine durchschnittliche Mächtigkeit von 6,61 Metern. Ferner können zukünftige Entwicklungen und Bergbau von einer hervorragenden Infrastruktur in der Nähe eines wichtigen Wasserkraftwerks profitieren. Vor der Übernahme von Alto Parana durch UEC wurden ungefähr 25 Millionen USD in das Projekt investiert, einschließlich Pilotversuchen vom Bergbau bis zum Verhüttungsprozess.

Die 49 Bohrungen umfassende Kampagne konzentrierte sich auf das ursprüngliche Bergbaugebiet und wurde in einem 400 x 400 Meter großen Raster angelegt, wobei jede Testbohrung eine durchschnittliche Tiefe von 10 Metern erreichte. Der gesamte Abschnitt wurde mittels Kernbohrung gewonnen und die Bohrkernausbringung lag bei 90 % oder höher. Insgesamt wurden 49 Bohrungen niedergebracht, die ungefähr 500 Proben lieferten. Die Proben werden derzeit für den frühestmöglichen Versand an analytische Labors in Kanada und Peru vorbereitet. Sobald die Ergebnisse eingegangen sind, wird mit der Arbeit an einer neuen Ressourcenschätzung* für die geplante PEA begonnen. Die Feldarbeiten und die Ressourcenschätzung werden von Don Hains, PG, eine gemäß NI 43-101* qualifizierte Person betreut.

Abschließend fügte Adnani hinzu: Letzte Woche erfuhren wir vom Tod von J. David Lowell, der das Projekt Alto Parana entdeckte und als einer der erfolgreichsten Explorationsgeologen der Welt bekannt ist. Wir möchten seine renommierte Karriere anerkennen, uns für seine Arbeit am Projekt Alto Parana bedanken und seiner Familie, seinen Freunden und Mitarbeitern unser aufrichtiges Beileid und unser Mitgefühl aussprechen.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den in NI 43-101 festgelegten kanadischen Vorschriften erstellt und gemäß NI 43-101 von Clyde L. Yancey, PG, Vice President Exploration des Unternehmens und einer qualifizierten Person, geprüft.

Über Uranium Energy Corp.

Uranium Energy Corp. ist ein in den USA ansässiges Uranbergbau- und Explorationsunternehmen. Die voll lizenzierte Aufbereitungsanlage Hobson des Unternehmens ist von zentraler Bedeutung für alle seine Uranprojekte in Südtexas, einschließlich der Palangana ISR-Mine, des genehmigten ISR-Projekts Goliad und des ISR-Projekts Burke Hollow. In Wyoming kontrolliert UEC das in den USA größte genehmigte sich vor der Bauphase befindliche ISR-Uranprojekt Reno Creek. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline von fortgeschrittenen Uranprojekten in Arizona, New Mexico und Paraguay. Das Unternehmen kontrolliert auch ein Uran-/Vanadiumprojekt in Colorado sowie eine der reichhaltigsten und größten nicht entwickelten Ferro-Titan-Lagerstätten der Welt, die sich in Paraguay befindet. Die Aktivitäten des Unternehmens werden von Experten mit einem anerkannten Profil für hervorragende Leistungen in ihrer Branche geleitet, das auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den Schlüsselbereichen Uranexploration, -entwicklung und -bergbau basiert.

