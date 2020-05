Uranpreis geht nach oben und nimmt Uran-Unternehmen mit

Vor der Fukushima-Katastrophe lag der Preis für ein Pound Uran bei rund 65 US-Dollar, dann fiel er auf weniger als 18,50 US-Dollar (2016). Dies bekamen damals auch die Schwergewichte der Branche zu spüren, was auch deren Aktienkurse betraf. Im Januar 2017 mussten dann bereits 25 US-Dollar für den Rohstoff berappt werden. Der Grund lag in einem geringeren Angebot, besonders aus dem Hauptproduktionsland Kasachstan.

Heute liegt der Uranpreis deutlich höher. So auch der Aktienkurs von Uran-Unternehmen wie beispielsweise IsoEnergy oder Uranium Energy. Äußerst positiv für Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/play/uranium-energy-beste-position-fuer-neustart-von-us-uranproduktion/ – ist die Tatsache, dass die USA die Uranproduktion im eigenen Land im Rahmen der nationalen Sicherheit sehen. Denn die USA wollen ihre Importabhängigkeit nach unten drücken. Und Uranium Energy besitzt neben einer Aufbereitungsanlage in Südtexas Uranprojekte, die teilweise schon genehmigt sind. Diese liegen in Texas, Wyoming, Arizona, New Mexiko und Paraguay.

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-fiore-gold-rnc-minerals-corvus-gold-isoenergy-und-skeena-resources/ – ist im berühmten Atabascabecken in Saskatchewan tätig. Dort gehört nun nach einem erneuten Erwerb von Uranexplorations-Liegenschaften eine Fläche von rund 109.000 Hektar zum Portfolio von IsoEnergy. Besonders erwähnenswert ist dabei das fast 32.000 Hektar umfassende Evergreen-Grundstück. Nicht weit ist die bekannte Key Lake-Mühle. Kanada ist auch der weltweit größte Uranproduzent nach Kasachstan.

Die Aussichten für Uran-Unternehmen sind nicht schlecht, denn mit dem kommenden Bevölkerungsanstieg wird der Energiebedarf steigen.

