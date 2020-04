Uranpreis ist angesprungen – ran an die Uranaktien

Seit Mitte März ist der Uranpreis stark angestiegen. Die Zeichen für weitere Preissteigerungen sehen gut aus für den Rohstoff.

Am Uranmarkt könnten Versorgungsstörungen drohen. Die weltgrößte Uranmine, Cigar Lake in Saskatchewan, hat kürzlich eine vierwöchige Schließung angekündigt. Die Mine befindet sich jetzt im Wartungsmodus. Eine Verlängerung ist möglich. Ursache ist der Covid-19-Virus. Die Mine ist für 13 Prozent der weltweiten Uranproduktion verantwortlich und das ist eine ganze Menge.

Schon sprechen Experten, wie etwa die von der Scotiabank, von einem Wendepunkt, den die Schließung auf dem Uranmarkt auslösen könnte. Dazu kommt die jüngste Ankündigung der US-Regierung, einen Uranvorrat zu schaffen. Denn die USA wollen sich vor den großen ausländischen Abhängigkeiten schützen. Diese Faktoren sollten also den Uranpreis weiter nach oben verhelfen.

Für Urangesellschaften ist diese Entwicklung positiv. So äußerte sich auch vor kurzem Craig Parry, CEO von IsoEnergy auf der PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada). IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-bluestone-resources-isoenergy-und-skeena-resources/ – besitzt in Saskatchewan im östlichen Athabasca-Becken die Hurricane Zone in der Laroque East-Uranliegenschaft. Die Provinz Saskatchewan zählt zu den weltweit führenden Bergbaugebieten und ist für seinen Reichtum an Uran bekannt. Jüngste Bohrergebnisse fielen mit sehr hohen Urangehalten sogar besser aus als erwartet (8,5 Meter bei 33,9 Prozent Uran).

Auch Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/play/uranium-energy-ist-einzigartig-positioniert-fuer-einen-steigenden-uranpreis/ – sieht in den von den USA geforderten inländischen Lieferketten große Chancen und eine entscheidende Bedeutung für die Uranindustrie. Mit vollständig genehmigten und kostengünstigen ISR-Projekten in Texas und Wyoming sei man bestens vorbereitet, um die nationale Nachfrage der USA zu decken.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

