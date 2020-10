Urkund offiziell als ?Moodle Certified Integration? zertifiziert

(Stockholm, 1. Oktober 2020) ? OURIGINAL, Europas führender Anbieter von Lösungen zur Plagiatserkennung und -prävention, gibt heute die offizielle Zertifizierung seines Kernproduktes ?Urkund? als ?Moodle Certified Integration? bekannt. Das Moodle Programm besteht aus nur wenigen auserlesenen Lösungen und bestätigt dadurch das Vertrauen von Millionen Moodle-Anwendern, die dem leistungsstarken und verlässlichen Tool im Kampf gegen Plagiate vertrauen.

Erweiterung der Moodle E-Learning Infrastruktur

Immer mehr Lehrende sind auf digitale Lösungen für den Unterricht angewiesen, und Moodle ist eine der meistgenutzten Plattformen für Bildungseinrichtungen weltweit. Moodle wählt gezielt Lösungen und Tools aus, die sich nahtlos in der Lernplattform integrieren lassen und den Funktionsumfang und die E-Learning-Infrastruktur der Plattform erweitern. Die ausgewählten Lösungen werden dann mit dem Qualitätssiegel ?Certified Integrations? versehen.

?Lehrende benötigen die Sicherheit, dass die Software-Lösung, für die sie sich entscheiden, sich optimal in deren auf Moodle basierende E-Learning-Infrastruktur einfügt. Was für sie zählt, ist ihr Unterricht, die Schüler und deren Performance ? und sicherlich nicht bloß die Auswahl einer Software,? sagt Andreas Ohlson, CEO von Ouriginal. ?Deshalb spielen zertifizierte Lösungen eine dermaßen große Rolle. Sie bestätigen, dass die jeweilige Lösung sich nahtlos in bestehende Prozesse integrieren lässt und bestehende Workflows nicht angepasst werden müssen.?

Textüberprüfung und Plagiatserkennung sind wichtiger denn je

Bildungseinrichtungen sind weiterhin zunehmend auf Fernunterricht angewiesen. Dies hat zur Folge, dass sich Schüler emotional und moralisch immer mehr vom Klassenzimmer und Lehrenden entfernen. Dadurch sind Authentizität und Originalität von Texten stark gefährdet.

?Durch die diesjährige starke Entwicklung hin zu digitalen Lern- und Unterrichtsumgebungen haben wir einen starken Anstieg der in Urkund überprüften Dokumente verzeichnen können?, sagt Ohlson. ?Dies bestätigt für uns die zunehmende Wichtigkeit von flexiblen, intuitiven und qualitativ hochwertigen Plagiatserkennungs-Tools innerhalb von LMS-Plattformen. Wir freuen uns, nicht nur ein Partner von Moodle zu sein, sondern zudem für unsere Bemühungen zur Wahrung und Sicherung der akademischen Integrität ausgezeichnet worden zu sein.?

?Urkund by Ouriginal? ist über das Moodle LMS als Integration verfügbar. Weitere Informationen über Urkund by Ouriginal sowie dessen Features sind unter www.urkund.com zu finden.