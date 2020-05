Urlaub in Deutschland: Bad Zwischenahn

An vielen Wochenenden radelten meine Frau und ich von Oldenburg mit dem Drahtesel ans Meer – in der unglaublichen Zeit von nur einer Stunde.

Auf dem Weg dorthin bestätigte mir ein Blick vom gut ausgebauten Fahrradweg auf die rechte und linke Straßenseite, daß in Deutschland in Schulen investiert wird – in Baumschulen.

Wenn man an einem Sommertag in Bad Zwischenahn ankommt, erliegt man dem Zauber von Bad Zwischenahn. Der Ort hat etwas Magisches. Nicht nur wir, sondern viele Besucher spüren die Urlaubsatmosphäre, diewie ein zarter Hauch über der kleine Stadt liegt.

Nach einer kurzen Pause umrundeten wir mit dem Fahrrad das Bad Zwischenahner Meer, quer durch eine teils einzigartige Fauna und Flora. Man sieht beispielsweise so interessante Pflanzen wie den Rohrkolben, auch Lampenputzer genannt, und Tiere wie den Eisvogel und

Fischadler. Es wurde auch schon von einem Wels mit 3,5 Meter Länge berichtet. Da er sich ähnlich wie das Ungeheuer von Loch Ness nur ungern zeigt, haben die Zwischenahner das Tier als Skulptur nachgebildet.

Jeder Ort am Meer hat seine Meereswellen. In Bad Zwischenahn in einem modernen Hallenbad. Ein längeres Bad entspannt die vom Radfahren gestressten Muskeln.

Zu Bad Zwischenahns Attraktivität trägt bei, daß die Geschäfte auch sonntags geöffnet haben.

Wir schlossen den Tag in Bad Zwischenahn meist mit einem Aalessen ab. Das Vergnügen am leckeren Aal liessen wir uns nicht dadurch trüben, daß der Aal in aller Regel aus der Irischen See – also dem echten Meer- stammt und nicht aus dem Zwischenahner Meer.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/travel-domains.html

https://www.domainregistry.de/reise-domains.html

https://www.domainregistry.de/reisen-domains.html

https://www.domainregistry.de/voyage-domains.html

https://www.domainregistry.de/holidays-domains.html

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 landete Secura beim Industriepreis unter den Besten. Secura gewann 2016 den “Ai Intellectual Property Award 2016” als “Best International Domain Registration Firm – Germany”. Beim “Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016” wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim “Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016” im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

ICANN-Registrar Secura GmbH

Frohnhofweg 18

D-50858 Koeln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com