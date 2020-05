Urlaubsplanung: Wo kann ich Urlaub machen-

?Wir spüren eine große Lust und Sehnsucht der Menschen, wieder zu reisen?.

Das erklärt Harry Hohmeister, Vorstandsmitglied der Lufthansa.

Die Corona-Krise kennt viele Belastungen. Dazu gehört auch, daß man systematisch aktuelle Informationen sammeln muß. Nachdem die Bundesländer nicht mehr einer Generallinie folgen, muß sich der Bürger stets darüber informieren, was in seinem Bundesland erlaubt ist. Bei einem Grenzübertritt (innerhalb Deutschlands wohlgemerkt) muß man sich zu dem Thema schlaumachen, was im anderen Bundesland gestattet ist und was nicht.

Viele Mitbürger haben die Nase gestrichen voll: Sie sehnen sich jetzt nach Erholung und Urlaub – auch Urlaub von der Corona-Krise. Die Seite Kurzurlaub.de hat zusammengestellt, wo man Urlaub machen kann.

Im Ausland gibt es nur wenige Möglichkeiten, ohne großes Risiko den Urlaub zu verbringen. Fernreisen werden höchstwahrscheinlich erst 2021 wieder möglich sein.

Aber es gibt ein paar Lichtblicke im europäischen Ausland, die Kurzurlaub.de auflistet:

Österreich: ab 29.05. für Österreicher, Anfang Juli geplant für sichere Herkunftsstaaten

Schweiz: Hotels sind geöffnet, Grenzen sind geöffnet

Niederlande: Hotels ab Juli zu erwarten

Polen: Hotels sind geöffnet, Grenzkontrollen noch bis 13.05.

Dänemark: Hotels ab Mitte Juni, Grenzen sollen ab 15.05. geöffnet werden

Tschechien: Grenzöffnung ab Juli geplant

Die Zeitung “Die Welt” berichtet über die Pläne der Lufthansa:

“Der fast komplett zusammengestrichene Flugplan der Lufthansa-Gruppe wird langsam wieder aufgebaut. Ab Juni werden wieder Urlauberziele wie Mallorca, Sylt, Kreta oder Rostock angeflogen…Im Laufe des kommenden Monats steige die Zahl der angeflogenen Ziele von zuletzt lediglich 30 auf dann wieder 106.”

In Deutschland ist spätestens ab dem 30.Mai in allen Bundesländern wieder Urlaub möglich. Für das Leben im Hotel wird es aber Einschränkungen geben.

Kurzzurlaub.de hat die Termine für Deutschland so zusammengefaßt:

Baden-Württemberg: Hotels ab 30.05.2020

Bayern: Hotels ab 30.05.

Berlin: Hotels ab 25.05.

Brandenburg: Hotels ab 25.05.

Bremen: Hotels ab Ende Mai

Hamburg: Stufenplan, ab Juni

Hessen: Hotels ab 15.05.

Mecklenburg-Vorpommern: Hotels ab 25.05., Maximal 60% der Kapazität

Niedersachsen: Hotels ab 25.05., 7-Tage Wiederbelegungsfrist, Max. 50% der Kapazität

Nordrhein-Westfalen: Hotels ab 21.05.

Rheinland-Pfalz: Hotels ab 18.05.

Saarland: Ende Mai

Sachsen: Hotels ab 15.05.

Sachsen-Anhalt: ab Juni

Schleswig-Holstein: Hotels ab 18.05.

Thüringen: Hotels ab 08.06.

Für die eigene Ferienwohnung gelten teilweise frühere Termine, für eine gemietete Ferienwohnung die Termine wie für Hotels.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/travel-domains.html

https://www.domainregistry.de/reise-domains.html

https://www.domainregistry.de/reisen-domains.html

https://www.domainregistry.de/voyage-domains.html

https://www.domainregistry.de/holiday-domains.html

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 landete Secura beim Industriepreis unter den Besten. Secura gewann 2016 den “Ai Intellectual Property Award 2016” als “Best International Domain Registration Firm – Germany”. Beim “Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016” wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim “Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016” im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

ICANN-Registrar Secura GmbH

Frohnhofweg 18

D-50858 Koeln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com