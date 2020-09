UseMe – Marketingtool für den Handel

Eine Präsentationsplattform, auf der lokale Dienstleister und Händler ihre aktuellen Angebote und Produkte präsentieren können, ist die neue App UseMe. Ins Leben gerufen wurde dieses innovative Portal im Mai, welches von ConRat WebSolutions, einem Unternehmen aus Eschwege im Werra-Meißner-Kreis betrieben wird. Aktuell wurde die Applikation von Nutzern der Region bereits über 2.500 Mal heruntergeladen. Mit dieser Entwicklung ist der Geschäftsführer Matthias Steube mehr als zufrieden.?

Die App UseMe wird heute schon von mehr als 70 Dienstleistern, Gewerbetreibenden und Einzelhändeln, die lokal ausgerichtet sind, genutzt. Mit der digitalen Plattform eröffnen sich für Händler neue Möglichkeiten, Kunden zu erreichen. Durch die Applikation erfährt der stationäre Handel, eine große Unterstützung. Händler können ihre Produkte und Angebote auf der Plattform präsentieren, Nutzern ist es möglich, die Angebote durch Favoriten- und Filter-Funktionen übersichtlich darstellen zu lassen.?

Der Download von UseMe ist für die Nutzer mit keinerlei Kosten verbunden. Erhältlich ist die Plattform sowohl für iOS- und Android-Nutzer und ermöglicht eine direkte Chat-Kommunikation mit den angeschlossenen Händlern und Dienstleistern. So ist es beispielsweise völlig unkompliziert möglich, ein gewünschtes Produkt zurücklegen zu lassen oder eine Frage zu dem jeweiligen Artikel zu stellen.?

Für die Einzelhändler und Dienstleister ist die Nutzung und die Pflege der Applikation überaus einfach. Angebote und Neuigkeiten können diese ganz einfach abfotografieren und ihre Angebotsseite dadurch mit attraktiven Inhalten füllen. So bietet ein Besuch der Anwendung die vollständige Vielfalt, welche die lokalen Einzelhändler und stationären Geschäfte ihren Kunden bieten. In den digitalen Schaufenstern der lokalen Anbieter können auch spezielle UseMe-Angebote eingestellt werden. Wird das Angebot in der Applikation dann bei einem persönlichen Besuch des Geschäfts vorgezeigt, so werden die entsprechenden Rabatte oder Vergünstigungen gewährt. Auf diese Art können die Einzelhändler die Kundenresonanz auf die neue Anwendung sehr gut abschätzen.?

Sowohl die Nutzer als auch die Händler gestalten die Applikation und füllen diese mit Leben. So wird ein interaktives und offenes Umfeld geschaffen, von dem beide Seiten gleichermaßen profitieren. Der Austausch kann nur gelingen, wenn beide Seiten aktiv sind.?

Stellenmarkt ? Lokal neue Mitarbeiter finden mit UseMe

Die Applikation UseMe bietet allerdings noch mehr als nur einen digitalen Marktplatz. Die Anwendung beinhalten ebenfalls einen Stellenmarkt, auf dem die Unternehmen gegen geringe Kosten Stellengesuche einstellen können. So können gezielt potentielle neue Mitarbeiter aus der jeweiligen Region angeworben werden.?

Die Applikation UseMe wurde im Werra-Meißner-Kreis in den vergangenen Monaten umfangreich erprobt und getestet. Da diese Testphase erfolgreich verlaufen ist, möchte das Unternehmen ConRat das Geschäftsmodell nun auch in einem regionsübergreifend anbieten. Die Entwickler der UseMe-App verfolgen langfristig das Ziel, den klassischen, stationären Handel mit regionalen, digital aufgebauten Marktplätzen, zu verbinden.?

Große Chancen für stationären Einzelhandel durch die UseMe-App

Die Digitalisierung schreitet seit Jahren stetig voran. Dadurch hat sich auch das Einkaufsverhalten der Verbraucher maßgeblich verändert. Immer mehr Menschen shoppen ausschließlich online, was enorme Folgen für den lokalen Einzelhandel nach sich zieht. Die Innenstädte, besonders in kleineren Städten und Gemeinden, sterben immer weiter aus, der Einzelhandel stagniert.?

Die Applikation UseMe setzt genau an diesem Punkt an und erleichtert dadurch sowohl den Alltag der Nutzer als auch den der Einzelhändler und lokalen Dienstleister in hohem Maße. Die Nutzer müssen auf das digitale Einkaufserlebnis nicht verzichten und können sich im Vorfeld ein Bild davon machen, ob sie das gewünschte Produkt auch direkt in Ihrer Region erwerben können. Dadurch, dass eine 1:1 Kommunikation mit dem jeweiligen Anbieter möglich ist, wird auch die emotionale Beziehung der Kunden zu den Geschäften und Dienstleistern intensiviert und persönlich gestaltet.?

Die Einzelhändler profitieren von einem sehr einfachen Einstieg in die Online-Präsentation ihrer Produkte und können Angebote und Waren ie ansprechend präsentieren und regionalen Kunden einen Anreiz bieten, ihr lokales Geschäft aufsuchen. Durch entsprechende, spezielle App-Angebote wird dieses Phänomen zusätzlich verstärkt.

ConRat WebSolutions GmbH

Niederhoner Str. 54

37269 Eschwege

www.some-solutions.de