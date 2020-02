USU gewinnt Liferay-Marketing-Award als “Worldwide Partner of the Year”

USU ist als Platinum-Service-Partner von Liferay erneut für seine herausragenden Marketing-Aktivitäten ausgezeichnet worden. Die kreativen und integrierten Initiativen des USU-Geschäftsfeldes unymira forcieren dabei die erfolgreiche Vermarktung von Liferay-Lösungen in besonderer Weise. Im Rahmen des weltweiten Liferay-Partnerprogrammes erhielt unymira den Award als ?Worldwide Marketing Excellence Partner of the Year?.

?Es ist ein Privileg, die Gewinner unserer Worldwide Partner of the Year Awards zu würdigen?, sagte Karen Newnam, Director of Global Alliances bei Liferay. ?Unternehmen wie USU spielen für uns eine außergewöhnliche Rolle, da sie Liferay in besonderem Maße unterstützen, Kundenbedürfnisse zu erfüllen und die weltweite Präsenz zu vergrößern. USU trägt maßgeblich zum Erfolg von Liferay bei.?

?Wir freuen uns, dass Liferay unser Engagement auszeichnet, außergewöhnlich wirkungsvolle Marketingkampagnen zu entwickeln und durchzuführen. Dies umfasst zum Beispiel kreative Content-Formate, Innovation Dialoge oder spezielle Fachveranstaltungen wie den Digital Summit ?USU World? mit mehr als 500 Fach-Teilnehmern?, kommentiert Michael Bartz, Sales Director bei unymira.

Unymira ist zertifizierter Liferay-Partner für die Digital Experience Platform (DXP) und verfügt über ein großes Expertenteam mit langjähriger Erfahrung in der Liferay-Beratung, -Konzeption sowie Integration und Betrieb. Das Portfolio rund um Lösungen für das digitale Marketing, Service- und Kundenportale sowie Intra- und Extranets auf Basis von Liferay wird durch komplementäre USU-Anwendungen ergänzt, z. B. Wissensdaten­banken, Multichannel-, Voice- und Chatbot-Lösungen. Kunden profitieren damit von neuen Optionen bei der Gestaltung ganzheitlicher und nahtloser Prozesse in den Bereichen des digitalen Marketings und Kundenservice.

Die 1977 gegründete USU gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken.

Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt der Geschäftsbereich unymira die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleis­tungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikations-Kanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Customer-First-Portfolio in diesem Bereich wird durch individuelle Anwendungen, Portal- & CMS-Lösungen, UX-Design und Social Media Management komplettiert.

Die USU GmbH ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: http://www.usu.com