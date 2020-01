USU-Kunde DATAGROUP gehört zu den besten IT-Dienstleistern Deutschlands

Der IT-Dienstleister DATAGROUP SE nutzt seit 2016 die USU-Suite Valuemation im Bereich IT-Servicemanagement (ITSM) für die Standardisierung und Automatisierung seiner IT-Service-Pakete. In einer aktuellen Befragung von IT-Experten und Kunden wurde DATAGROUP mit Top-Bewertungen in den Kreis von ?Deutschlands besten IT-Dienstleistern 2020? gewählt.

Über 5.000 IT-Experten und Kunden wurden hierfür befragt, welche Erfahrungen sie mit IT-Dienstleistern gemacht haben und welche Anbieter sie empfehlen würden. Das Ergebnis ist eine interaktive Deutschlandkarte, die die besten IT-Dienstleister in zehn Themenfeldern darstellt. DATAGROUP schnitt in sechs Segmenten wie z. B. Managed Services & Outsourcing, Cloud Services, IT-Security etc. hervorragend und in weiteren vier Segmenten sehr gut ab. Damit zählt DATAGROUP zu den Top 25 Prozent der empfohlenen Unternehmen in Deutschland.

DATAGROUP erbringt mit über 2.500 Mitarbeitern deutschlandweit IT-Dienstleistungen, die in puncto Qualität und Sicherheit höchste Ansprüche erfüllen müssen. Mit dem Kernprodukt CORBOX bietet der IT-Dienstleister seinen Kunden neun flexibel kombinierbare und zueinander kompatible Service-Module für den IT-Betrieb an, darunter das Modul Service Desk. Als Basis hierfür nutzt DATAGROUP seit 2016 die USU-Software Valuemation mit der integrierten Wissensdatenbank Knowledge Center.

Weitere Informationen zur Marktstudie sind abrufbar auf www.datagroup.de/news sowie auf www.brandeins.de.

Weitere Informationen zur USU-Software Valuemation sind verfügbar auf www.valuemation.com.

Die 1977 gegründete USU GmbH gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken.

Der Geschäftsbereich Valuemation unterstützt Unternehmen mit umfassenden, ITIL®-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- und Enterprise Service Management. Kunden steuern damit sämtliche Serviceprozesse, schaffen Transparenz über ihre Servicekosten sowie ihre IT-Infrastruktur und können dadurch ihre Services effizient planen, überwachen und verrechnen.

Zum Einsatz kommt dabei die gleichnamige Software Valuemation, eine modulare, integrierte und ITIL®-zertifizierte Produktsuite. Sie wird im IT-Bereich großer und mittelständischer Unternehmen und bei IT Service Providern eingesetzt. Valuemation kommt aber auch in weiteren Servicebereichen wie z.B. Personal, Facility Management und Field Service Management zum Einsatz. Von Analystenhäusern und Zertifizierungs­unternehmen wird Valuemation als weltweit führend eingestuft.

Die USU GmbH ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen:

www.valuemation.com