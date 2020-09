USU White Paper erklärt praktische Auswirkungen der neuen ITIL? 4 Practices

Die neue Version ITIL 4 des weit verbreiteten Prozess-Frameworks für IT-Organisationen umfasst 34 so genannte ?Practices?. Diese enthalten eine Fülle von Informationen und praktischen Tipps für das Service-Management. Im Rahmen ihrer neuen White-Paper-Serie erklärt USU die Neuerungen in den ITIL 4 Practices im Vergleich zur vorherigen ITIL-Version in kompakter Form und gibt konkrete Empfehlungen für den Einsatz in der Praxis. Damit können Organisationen beurteilen, welchen Nutzen sie aus der praktischen Umsetzung ziehen können. Das White Paper wurde mit dem unabhängigen Experten Stephen Mann verfasst. Es steht kostenlos zum Download zur Verfügung auf bit.ly/WP-ITIL4-Practices.

Dieses White Paper ist das zweite einer dreiteiligen Serie. Der erste Teil erläuterte bereits die grundlegenden ITIL 4-Konzepte und deren organisatorische Auswirkungen. Im noch folgenden 3. White-Paper-Teil wird auf die notwendige Tool-Unterstützung von ITIL 4 eingegangen. Die White-Paper-Reihe wurde gemeinsam mit Stephen Mann verfasst. Der Autor ist ein unabhängiger IT-Servicemanagement-Experte und ausgewiesener Kenner der ITIL-Best-Practices und deren Anwendung in der Praxis.

ITIL-zertifizierte USU-Software Valuemation

Die USU-Software Valuemation ist eines von nur wenigen ITSM-Tools weltweit, das maximale ITIL-Konformität beweist und die höchstmögliche Zertifizierungsstufe erreicht hat. Damit ist USU mit ihrer Valuemation-Software ?made in Germany? leistungsfähiger als die meisten internationalen Anbieter. Valuemation wurde bereits mehrfach von international anerkannten Organisationen wie Pink Elephant, AXELOS und SERVIEW untersucht und nach ITIL v3/2011 und ITIL 4 zertifiziert.

Weitere Informationen zur USU-Software Valuemation sind verfügbar auf www.valuemation.com

Weitere Informationen: http://www.usu.com