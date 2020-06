USU World goes digital: Smart Services im digitalen Zeitalter

USU World goes digital ? mit diesem Slogan präsentierte sich die internationale Anwender- und Fachkonferenz dieses Jahr vom 25. ? 28. Mai im neuen virtuellen Format. Über 800 externe Teilnehmer aus 7 Ländern hatten sich registriert, um sich über die vielfältigen Facetten von ?Smart Services? zu informieren und auszutauschen. Mehr als 60 aufgezeichnete Vorträge und eine Reihe von Live-Sessions lieferten eine Fülle von Trends, Lessons learned und Best Practices rund um digitale Kunden- und IT-Services. Das Portal der USU World goes digital inklusive der ?Matchmaking-Plattform? zum gezielten fachlichen Austausch ist weiterhin online und steht allen Interessenten bis zum 30. Juni 2020 zur Verfügung. ?

Neben den von USU-Experten präsentierten Lösungen konnten sich die Teilnehmer auch untereinander in virtuellen Diskussionsrunden oder im Rahmen des ?Matchmakings? zu individuellen fachlichen Themen austauschen. Des Weiteren stellten die USU-Partner FLS GmbH, soffico GmbH, HiSolutions AG, Raynet GmbH, Liferay GmbH, EWERK DIGITAL GmbH, ITSM Consulting GmbH und scienITec GmbH ihre Produkte und Lösungen vor ? für alle wissensintensiven Dienstleistungen rund um das Management von IT und Enterprise Services sowie Call- & Service-Center-Leistungen.

Künstliche Intelligenz ? wohin geht die Reise?

Diese und viele weitere Fragen wurden im Rahmen eines Experten-Talks mit dem Wirtschaftspsychologen und renommierten KI-Experten Steven Mc Auley anhand von inspirierenden Beispielen und kritischen Überlegungen erörtert. Im anschließenden Roundtable diskutierte er außerdem mit USU-Experten verschiedene KI-Innovationsprojekte der USU, zum Beispiel KI-basiertes Ticket-Routing oder AIRE ? Artificial Intelligence Recommendations.

Herausforderung Hybrid Cloud Management

Durch den stark steigenden Anteil von Cloud-Services ergeben sich für IT-Teams ganz neue Herausforderungen in Bezug auf Compliance, Kostenkontrolle oder Transparenz. Eine Lösung, die beide IT-Welten bestmöglich und zukunftssicher koppelt, ist ein professionelles Hybrid Cloud Management. Hierfür wurde das integrative Zusammenspiel verschiedener Disziplinen wie Service Request, Monitoring oder Lizenzmanagement im Rahmen der USU World goes digital beleuchtet.

USU World 2021

Der Termin für die 12. Anwender- und Fachkonferenz USU World im kommenden Jahr steht bereits fest. Diese findet vom 21. ? 22. April 2021 im Vienna House Andel?s in Berlin statt.

Die USU-Gruppe ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Der Kompetenzbereich IT Management unterstützt Unternehmen mit umfassenden ITIL?-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- & Enterprise Servicemanagement. Kunden erhalten mit USU-Lösungen eine Gesamtsicht auf ihre IT-Prozesse sowie ihre IT-Infrastruktur und sind in der Lage, Services transparent zu planen, zu verrechnen, zu überwachen und aktiv zu steuern. Im Bereich Software-Lizenzmanagement gehört USU dabei zu den führenden Herstellern weltweit.

Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt USU die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikationskanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Portfolio in diesem Bereich wird durch Systemintegration, individuelle Anwendungen und Lösungen für Industrial Big Data komplettiert.

