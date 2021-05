Uwe Rieder, Der bayerische Vertriebsfreak

Uwe Rieder ist Unternehmer, Akquisitions- und Verkaufstrainer, Coach und Fachbuchautor. Mit seinen 56 Jahren seit 55 Jahren im Verkauf und seit über 27 Jahren erfolgreich selbständig.

Vertrieb war schon immer seine Leidenschaft und seine Mission. Von der Pike auf hat er das 1×1 des Verkaufens erlernt.

Heute unterstützt er mit seiner Vertriebsfreaks-Akademie Solopreneure, Einzelunternehmer sowie Unternehmer mit bis zu 10 Mitarbeitern. Und wie? Wie sie sich innerhalb von 9 Wochen ein Vertriebssystem aufbauen, mit dem sie einfach und leicht neue Kunden mit Sog statt mit Druck automatisch anziehen. Ohne die lästige und aufwendige Kaltakquise.

Ziel und Zweck: Dass sie als Experte sichtbar und so endlich finanziell und zeitlich frei werden.

Seine sympathische Art und Weise motiviert die Gegenüber zu Höchstleistungen, bringt

frischen Wind in die Unternehmen. Und seine einfachen und praktischen Tipps werden sofort

in das Tagesgeschäft erfolgreich integriert. Mit viel Charme, Spaß und Witz wird das 1×1 des

Vertriebs bildlich dargestellt und vermittelt. Das weckt in seinem Umfeld ungeahnte und

brachliegende Energien, stärkt die Motivation und gibt Kraft für die kommenden Aufgaben.

Für Sie gibt Uwe Rieder sein exzellentes Fachwissen auch in diversen E-Books und in

Fachbüchern weiter. Sein erstes Buch „Feuer für Ihren Vertrieb“ ist ein Muss in der

Branche. Auf der Unternehmens-Webseite www.der-bayerische-vertriebsfreak.de sind seine regelmäßigen Blogs überaus beliebt und erfreut sich vieler täglicher Besucher.

Autoren-Kurzbiografie Informationen:

Strategiegespräch: https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/zum-gespraech-bewerben