In Zeiten von Home-Office und Kontaktbeschränkungen Industrieanlagen zu projektieren, erscheint zunächst absurd. Bei der Paul Vahle GmbH & Co. KG ist dies über das bewährte, mit neuen Funktionen ausgestattete Kundenportal ?VAHLE Customer Hub? bequem aus dem Home-Office aus möglich. Dazu ist nicht einmal ein ERP-Zugang notwendig. Somit ist der VAHLE Onlineshop eine effiziente Lösung, um Bestellungen zu tätigen oder sogar ganze Anlagen zu projektieren. Kunden des Systemanbieters für mobile Industrieanwendungen können über den Customer Hub VAHLE Systeme konfigurieren und Komponenten für die Elektrifikation ihrer Anlagen ordern. Ein kürzliches Upgrade hat die Bedienfreundlichkeit der Benutzeroberfläche erhöht. Neu sind zudem die Möglichkeiten der Sendungsverfolgung, der einfachen Nachbestellung von Ersatzteilen ohne vorherige Artikelsuche und der Download von 3D-CAD-Modellen im stp-Format.?

Das Projektierungs- und Shoppingtool ?Customer Hub? bietet Kunden die Möglichkeit, auch ohne Zugriff auf das firmeninterne Warenwirtschaftssystem (ERP) Bestellungen zu tätigen. Mehr als 50.000 Artikel stehen dem Kunden online zur Verfügung, die einzeln bestellt oder zu Systemen zusammengestellt werden können. Materialaufstellung, Kalkulation und Angebot generiert das Projektierungstool daraufhin automatisch. ?Unser Webshop ist ein Kundenportal, welches alle für eine Bestellung relevanten Informationen und Berechnungen von Elektrifizierungslösungen in einer Online-Anwendung bündelt?, sagt Achim Dries, Geschäftsführer der Paul Vahle GmbH & Co. KG. Nach der Registrierung und dem Login über einen Internetbrowser, können Kunden das Tool rund um die Uhr nutzen. ?So hat man 24 Stunden am Tag Zugriff auf das VAHLE Sortiment?, so Dries.

Im individuellen Kundenbereich können nicht nur alle Projektierungen gespeichert und eingesehen werden, sondern auf Basis früherer Bestellungen können Ersatzteile auch ohne vorherige Artikelsuche schnell und einfach nachgeordert werden. Zudem ist eine digitale Sendungsverfolgung möglich. Für verschiedene Produktgruppen sind CAD-Modelle, als Download im stp-Format verfügbar. Weitere Features wie Artikelsuche, Übersicht über Verfügbarkeiten und Regellieferzeiten sowie die Projektierung mit und ohne elektrische Berechnung sind ebenfalls möglich. Über eine Schnittstelle wird die Bestellung an das ERP-System von VAHLE übermittelt und direkt weiterverarbeitet.?

Erreichbar ist der VAHLE Customer Hub unter: https://customerhub.vahle.de/.

Wer den Onlineshop besser kennenlernen möchte, kann auch einen Termin für ein Webinar mit den Mitarbeitern aus dem VAHLE Service-Team vereinbaren unter customerhub@vahle.de. Sie stellen Ihnen darin die Funktionen genau vor.

Um Interessenten einen ersten Überblick zu verschaffen, sehen sie hier ein kurzes Video:

