valantic ist SAP Cloud Focus Partner 2020

Im Rahmen der ?SAP Cloud Focus Partner Initiative 2020? wurde valantic (www.valantic.com) von SAP als Cloud Focus Partner in den Bereichen C/4 Cloud Suite und Digital Supply Chain ausgezeichnet. Bereits heute zählt die valantic Division SAP Services zu einem der führenden Anbieter für Beratung, Implementierung und Betrieb unternehmensweiter SAP-Lösungen.??

valantic zählt zum wiederholten Mal zum exklusiven Kreis der SAP Cloud Focus Partner. Die Auszeichnung erhielt die Digital-Solutions-, Consulting- und Softwaregesellschaft für ihre Kompetenzen in den Bereichen C/4 Cloud Suite und Digital Supply Chain. Zum Kreis der Focus Partner dürfen sich nur ausgewählte SAP Partner zählen, die hohe Standards erfüllen. Diese werden von SAP jährlich überprüft.

Lösungs-Know-how und Expertise sind gefragt

Partner, die diesen Status erhalten, garantieren den Kunden besondere Qualität und eine umfangreiche Expertise bei der Implementierung von SAP Cloud Lösungen. Zu den strengen Prüfkriterien von SAP zählen zertifizierte Berater, die sich ständig weiterbilden, eine nachgewiesene Expertise im SAP Cloud Bereich sowie erfolgreiche Kunden- und Referenzprojekte. valantic erfüllte die relevanten Programmkriterien erneut und wird daher von SAP als ?stark engagiert und ehrgeizig im Cloud Business? anerkannt.

Kai Kronauer, Director SAP Engagement bei valantic, zeigt sich begeistert: ?Die Auszeichnung bestätigt unsere jahrelange Kompetenz im Cloud-Business und unterstreicht unseren hohen Beratungsanspruch. Als SAP Cloud Focus Partner profitieren wir außerdem von einem intensiven Wissenstransfer durch die enge Zusammenarbeit mit SAP und bauen unsere Expertise so kontinuierlich weiter aus. Was nicht allein uns zu Gute kommt, sondern insbesondere unseren Kunden.?

Die Unterstützung von SAP umfasst neben der Vermittlung von Know-how auch technische Hilfestellung und einen exklusiven Zugang zu Ressourcen wie Ausbildungs- und Coachingangeboten. All das hilft dabei, die Qualität der valantic SAP Services im Cloud-Business noch weiter auszubauen.

valantic ist die N?1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 1.000 Kunden vertrauen bereits auf valantic – davon 20 von 30 DAX-Konzernen und ebenso viele der führenden Schweizer und österreichischen Unternehmen. Mit mehr als 1.100 spezialisierten Solutions-Beratern und Entwicklern und einem Umsatz von über 160 Mio. Euro ist valantic im DACH-Raum an 21 Standorten und international an 4 Standorten vertreten. valantic organisiert sich in einer einzigartigen Struktur aus Competence Centern und Expertenteams – immer genau auf die Digitalisierungsbedürfnisse von Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur handfesten Realisation. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Customer Experience (CX),?Supply Chain Excellence, SAP Services, Digital Strategy sowie Financial Services Automation.?

www.valantic.com