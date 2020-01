valantic visiondays 2020 – Inspire your future

valantic, die Digital-Solutions-, Consulting- und Softwaregesellschaft mit Schwerpunkt auf Digitalisierung, lädt am 25. und 26. März 2020 Kunden, Interessenten und Partner zu den visiondays 2020 in Hamburg. Der Innovationskongress bietet ein branchenübergreifendes Netzwerk mit praxisnahen Vorträgen, Workshops und Top-Keynote-Speakern, die jede Menge Lust auf die digitale Zukunft machen. Die visiondays sind eine feste Institution: Bereits zum 30. Mal treffen sich Vorwärtsmacher und Entscheider zum fachlichen Austausch.

Für die diesjährigen visiondays hat valantic wieder Manager und Vordenker aus namhaften Unternehmen als Redner gewonnen, die bereits heute Innovationen und Erfahrungen zur Steigerung der Wertschöpfung ihrer Geschäftsprozesse nutzen und Antworten auf die dringendsten Fragen geben: Dazu gehören renommierte Speaker wie Dr. Frank Biendara (Geschäftsführer, Deutscher Fußball-Bund), Jürgen Brunner (Bereichsleitung Group IT, Hochland), Peter Andreas Döring (Abteilungsleiter, bonprix Handelsgesellschaft) und Matthias Doms (Prozess und Changemanagement, HiPP), die praxisnahe Insights in die Best Practices der deutschen Wirtschaft liefern.

Best Practices und aktuelle Digitalisierungstrends

Von den neuesten Möglichkeiten im Bereich des Kundenmanagements (CRM) und digitaler Vertriebsprozesse über SAP ERP bis hin zu Supply Chain Management (SCM) & Logistics erwarten die Besucher am ersten Konferenztag viele Informationen zu aktuellen Digitalisierungstrends. Darüber hinaus liefern die namhaften Referenten Einblicke in die intelligente Nutzung von Big Data und Business Analytics, IT-Security-Themen sowie Antworten auf die Fragen wie Künstliche Intelligenz und Cognitive Computing den Unternehmensalltag verändern werden.

Hands-on: Workshops machen fit für die Zukunft

Wie werde ich fit für die digitale Logistik? Wie gehe ich Data-Science-Projekte an oder wie nutze ich Open-Source-Technologien für die Digitalisierung meines Unternehmens? Fragen wie diese werden am zweiten Veranstaltungstag der visiondays in Workshops gemeinsam mit den valantic-Experten geklärt.

Die visiondays 2020 finden mitten im Herzen von St. Pauli, im Empire Riverside Hotel in Hamburg statt. Der Konferenztag am 25. März startet um 09:00 Uhr, der Workshoptag am 26. März startet ab 10:00 Uhr und endet gegen 16:00 Uhr. Weitere Informationen zum Kongress und Tickets unter www.visiondays.de.

