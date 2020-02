Vallée und Partner und celonis besiegeln Partnerschaft

Vor wenigen Tagen haben die VuP GmbH, Vallée und Partner aus Münster und celonis mit Hauptsitz in München offiziell ihre Partnerschaft besiegelt. Vallée und Partner steht seit 2007 für die optimale Kombination aus Logistik und IT und ist seit jeher in der Prozessberatung aktiv. Celonis wiederum bietet seit 2011 optimale und umfangreiche Process Mining Lösungen an.

Prozessberatung und Process Mining ? die perfekte Kombination

Vallée und Partner aus Münster verbindet exzellentes Logistik- und Software-Know-how mit umfangreicher Prozessmanagement Erfahrung. Die VuP GmbH arbeitet branchenübergreifend für Unternehmen aller Größen und setzt dabei auf eine anbieterneutrale und immer auf den Kunden maßgeschneiderte Beratung. Schema-F gibt es bei Vallée und Partner nicht.

Software- und Logistikprojekte werden in allen Phasen begleitet. Prozessmanagement spielt dabei seit jeher eine übergeordnete Rolle. Die VuP GmbH unterstützt ihre Kunden bei der sicheren Einführung von celonis und deckt auch als externer Unterstützer Optimierungspotenziale auf. Vallée und Partner bietet stets optimale Unterstützung auf Augenhöhe, in jeder Phase.

Umfangreiche Process Mining Zertifizierungen

Seit November 2019 hat Vallée und Partner seine umfangreichen Kompetenzen mit zahlreichen Zertifizierungen der celonis Academy noch ausgebaut und setzt die Process Mining Technologie von celonis nun in ersten Projekten ein.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.vallee-partner.de/blog/kennen-sie-schon-process-mining