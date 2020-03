VALLOX streicht Messeauftritte und zeigt klar Flagge

Es ist nicht der Corona-Virus, der für die Entscheidung von Vallox, dem Messewesen in diesem Jahr den Rücken zu kehren, verantwortlich ist. Bernhard Fritzsche, Geschäftsführer der Vallox GmbH, hat diesen Beschluss gemeinsam mit seinem Führungsteam bereits Ende 2019 gefällt. Fritzsche: „Wir sehen schon seit geraumer Zeit, dass Messen für uns an Bedeutung verlieren. Die Teilnahme an diesen Branchenevents mag für Newcomer interessant sein. Vallox allerdings ist seit mehr als 25 Jahren erfolgreich auf dem Markt vertreten. Die Besucher unserer Stände kennen uns schon lange und nutzen diese Plattform vorwiegend zur Kontaktpflege. Dafür gibt es aber nach unserem Dafürhalten weitaus zeitgemäßere und innovativere Möglichkeiten. Nicht zuletzt sehen wir, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis im Messewesen längst jegliche Erdung verloren hat. Eine Messeteilnahme ist auch für uns als Branchenprimus kein Automatismus. Als nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen stellen wir stets die Frage nach der Nutzenrelevanz und Effizienz – und da schneiden Messeteilnahmen mit Ausnahme der GC Neuheitenschauen mittlerweile zu schlecht ab.“

Nicole von Thülen, Leiterin Marketing und Kommunikation bei Vallox ergänzt, dass beispielsweise die Kontaktpflege und Kundenbindung durch den Außendienst, das umfangreiche zumeist sogar kostenlose Schulungs- und Workshopangebot der Vallox AIRCademy an den Standorten Diessen und Hannover in weitaus höherem Maße von der Zielgruppe nachgefragt wird als die Messepräsenz. Es sei mutig, sich in den Wind zu stellen und andere Pfade zu betreten, aber es zeugt auch von Stärke und hoher Innovationskraft. Mehr Mittel stellt Vallox auch für die Online-Kommunikation, für vertriebsunterstützende Maßnahmen, für eigene Kundenevents und Social Media bereit. Von Thülen: „Vallox ist klar gerüstet für einen erfolgsversprechenden Schritt in die Zukunft!“

Mehr zu Vallox unter www.vallox.de