Valour lanciert das weltweit erste gebührenfreie[1] börsengehandelte Bitcoin-Produkt

– Das neue börsengehandelte Produkt Bitcoin Zero wird es Institutionen und Einzelpersonen ermöglichen, in Bitcoin ähnlich wie in ETFs und Aktien zu investieren – Für den Handel und den Besitz von Bitcoin Zero fallen keine Verwaltungsgebühren an – Bitcoin Zero ist das erste von mehreren innovativen Produkten, die Valour auf den Markt bringen will – Der Handel mit Bitcoin Zero soll am 3. Dezember 2020 beginnen

In einer Weltneuheit hat Valour, (http://www.valour.com/) , der in der Schweiz ansässige Hersteller von Anlageprodukten, die ein Engagement in innovative Technologien ermöglichen, die Einführung von Bitcoin Zero angekündigt , einem börsengehandelten Bitcoin (BTC)-Produkt, das ohne Verwaltungsgebühren auskommt.

Ab heute wird Bitcoin Zero an der in Stockholm ansässigen Nordic Growth Market (https://www.ngm.se/en/) Börse gehandelt. Es wird Investitionen in den bekanntesten digitalen Vermögenswert der Welt einfacher, sicherer und kostengünstiger machen als alle anderen Optionen.

Der mutige Gründer und Direktor, Johan Wattenström, erklärte: „Unsere Mission ist es, Investitionen in disruptive Technologien für alle zugänglich zu machen. Der Start des börsengehandelten Produkts Bitcoin Zero ist ein wichtiger Teil davon. Es ist ein bedeutender Schritt in Richtung der allgemeinen Einführung digitaler Vermögenswerte, der es Anlegern ermöglicht, ihre Portfolios zu diversifizieren und ein Engagement in Bitcoin zu erlangen, dessen Wert sich in diesem Jahr fast verdreifacht hat.“

Der Handel mit Bitcoin Zero ist so einfach und sicher wie der Kauf von Aktien. Er kann über jeden Broker oder jede Finanzinstitution mit Zugang zur Nordic Growth Market Stock Exchange erfolgen. Tommy Fransson, stellvertretender CEO der Börse, erläuterte : „Nordic Growth Market ist seit mehr als 15 Jahren ein engagierter Partner für die Entwicklung und Unterstützung des ETP-Markts. Wir freuen uns, Valour und ihre neuen, innovativen ETPs bei NGM willkommen zu heißen. Digitale Vermögenswerte sind ein wichtiger Teil der Zukunft der Finanzmärkte, und dies ist ein wichtiger Schritt, um diese Produkte allen Anlegern zugänglich zu machen.“

Über Bitcoin Zero

Bitcoin Zero ist das erste vollständig abgesicherte, passive Anlageprodukt mit Bitcoin (BTC) als Basiswert und ohne Verwaltungsgebühren. Das Produkt ist in Euro (BTC ZERO EUR, ISIN-Code CH0573883474) und in Schwedischen Kronen (BTC ZERO SEK, ISIN-Code CH0585378661) erhältlich. Es wird wie jedes andere Wertpapier gehandelt, so dass das Geheimnis, die Komplexität und die Kosten der BTC-Investitionen und der Verwahrung beseitigt werden, die bisher die Akzeptanz durch die Allgemeinheit behindert haben.

Über Valour

Valour Structured Products Inc. emittiert börsengehandelte Produkte, die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, einfach und sicher Zugang zu Investitionen in disruptive Innovationen, wie z.B. digitale Vermögenswerte, zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.valour.com/ .

Über Nordic Growth Market

Nordic Growth Markets ist eine der führenden nordischen Börsen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung als engagierter Partner für Wachstumsunternehmen. Über unsere Marktplätze in Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen bieten wir den Handel mit mehr als 20.000 Instrumenten wie Aktien, Anleihen, AIFs und Derivaten an. Die Börse ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Börse Stuttgart, der führenden Einzelhandelsbörse in Deutschland. Weitere Informationen über Nordic Growth Market finden Sie unter http://www.ngm.se/ .

1] Obwohl Valour keine Verwaltungsgebühren erhebt, fallen beim Handel mit Bitcoin Zero die üblichen Maklergebühren der Anleger an.

