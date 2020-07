Value Added Module und Anti-Vibrations-Kit

Axiomtek erweitert sein Angebot an Zubehör für Embedded Systeme im Bahn-und Fahrzeugbereich durch eine große Auswahl an Value Added Modulen (VAMs) und einem Anti-Vibrations-Kit. Das modulare Design vereinfacht dabei Systemintegratoren die Anpassung des Produkts. Somit verkürzt verkürzt sich der Entwicklungszyklus und der Time-To-Market Prozess wird beschleunigt. Das Anti-Vibrations-Kit wurde speziell für Bahn- und Fahrzeuganwendungen entwickelt. Auswirkungen von Vibrationen auf die Festplattenleistung werden dadurch minimiert und ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet. Die Integration der VAMs und des Anti-Vibrations-Kits verschafft den hochwertigen Embedded Systemen von Axiomtek alle Voraussetzungen hinsichtlich Flexibilität, Anpassbarkeit und Lebensdauer. Somit werden die anspruchsvollen Anforderungen der Anwendungen in der Transportindustrie erfüllt.

Value Added Module (VAMs) von Axiomtek

Axiomtek bietet derzeit neun Arten von VAMs für seine Embedded Systeme im Bahn- und Fahrzeugbereich an. Alle Module, sowie die Geräteserien?tBOX300?und?tBOX500?sind gemäß EN 50155 zertifiziert. Die flexiblen VAMs bieten dabei ein hohes Maß an Skalierbarkeit. Ein deutlicher Vorteil für unsere Kunden sind die verkürzte Produkteinführungszeit und reduzierte Gesamtbetriebskosten.?

Anti-Vibrations-Kit von Axiomtek

Das Antivibrationskit wurde speziell für unsere Produktreihen tBOX- und?UST?entwickelt und gewährleistet den Einsatz von HDDs in rauen Betriebsumgebungen im erweiterten Temperaturbereich. Durch die Lagerung des Kits auf speziellen Dämpfern können die HDDs bei Vibrationen bis zu 2 G zuverlässig betrieben werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Axiomteks große Auswahl an Schnittstellen-Modulen für seine?tBOX300? und?tBOX500-Produkte sowie das Anti-Vibrations-Kit für seine Produkte der tBOX- und UST-Serie sind ab sofort erhältlich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter?welcome@axiomtek.de.?

AXIOMTEK ist seit 1990 einer der führenden globalen Entwickler und Hersteller von Embedded Systemen und Industrie-PCs.

Mit mehr als 20 Niederlassungen in 7 Ländern und über 760 Mitarbeitern weltweit kreiert unser Team innovative und maßgeschneiderte IoT- und M2M-Komplettlösungen.

Wir konstruieren, fertigen und liefern für unsere Kunden langzeitverfügbare Produkte mit höchstem Qualitätsanspruch, die in zahlreichen Märkten wie beispielsweise in der industriellen Automatisierungstechnik, der Gaming-, Transportation- oder Lebensmittelindustrie ihren Einsatz finden.

Unser Produktportfolio umfasst Embedded Boards, System-on-Moduls, Single-Board-Computer, Industrie-PCs, Embedded Systeme, Network Appliance, Touch-Panel-Computer, Medical PCs, Industrial Ethernet und Digital Signage.

Jedes unserer Produkte durchläuft nach der Assemblierung einem aufwendigen Qualitätscheck (Sicht/Mechanik) und einem mehrstündigen Belastungstest.

Zusammen mit den besten Partnern wie Intel? und Microsoft? an unserer Seite garantieren wir Ihnen modernste Technology unserer Innovationen.

Ein persönlicher deutscher Kunden-Support begleitet Sie in jeder Projektphase ? kompetent und flexibel von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zum After-Sales-Service.