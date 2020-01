Vanderlande erneut Top Employer

Auch im Jahr 2020 gehört Vanderlande in Deutschland erneut zu den Top Employers. Diese Zertifizierung bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Arbeitgebermarke zu stärken, HR-Strukturen mit anderen Top-Performern zu vergleichen und ihre HR-Richtlinien zu harmonisieren.

Das Top Employers Institute zeichnet seit 1991 herausragende, zukünftigen Herausforderungen zugewandte Arbeitgeber aus. Die Zertifizierung als Top Arbeitgeber erhalten nur Unternehmen, die ihr Arbeitsumfeld kontinuierlich mit den sich wandelnden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen synchronisieren, die Zeit, Geld und Know-how in die Entwicklung ihrer Mitarbeiter investieren. Die exklusive Zertifizierung als Top Arbeitgeber ist für aktuelle und künftige Mitarbeiter ein Gradmesser für die Exzellenz eines Arbeitgebers. Schließlich sind optimale Arbeitsbedingungen Voraussetzung für die Entwicklung von Menschen.

Als Top Employer dürfen sich Unternehmen mit einem Zertifizierungssiegel schmücken. Durch dieses Siegel wird ein Unternehmen Teil einer globalen Gemeinschaft zukunftsorientierter Unternehmen, deren Mitarbeiter im Zentrum des unternehmerischen Handelns stehen. Aus der Top Employer Community können Ideen und Inspirationen generiert werden, die dabei helfen, HR-Arbeit noch besser und zeitgerechter zu gestalten.

Was macht Vanderlande zum Top Employer?

Nach Übermittlung des über 600 Fragen umfassenden HR Best Practices Surveys verifiziert das Top Employers Institute in einem mehrstufigen Prüfprozess die erhobenen Daten. Im Anschluss an die Validierung auditiert eines der unabhängigen Big 5- Wirtschaftsprüfungsunternehmen alle Analyse- und Prüfprozesse sowie die von den teilnehmenden Unternehmen zur Verfügung gestellten Daten. Alle teilnehmenden Unternehmen müssen einen international festgelegten Mindeststandard erfüllen, um als Top Employer zertifiziert zu werden.

Durch den mehrstufigen Zertifizierungsprozess des Top-Employer Instituts wurden folgende Vanderlande HR-Bereiche geprüft:

Talentstrategie

Personalplanung

Talent Acquisition

Onboarding

Training & Entwicklung

Performance Management

Führungskräfteentwicklung

Karriere- und Nachfolgeplanung

Compensation & Benefits

Unternehmenskultur

Vanderlande ist ein Unternehmen mit herausragender Mitarbeiterorientierung, das permanent an der Gestaltung und kontinuierlichen Weiterentwicklung seiner Personalstrategie arbeitet. Durch die nachhaltige Ausrichtung der HR-Strategie schafft Vanderlande ein Arbeitsumfeld, in dem sich Mitarbeiter weiterentwickeln und gefördert werden.

Das Unternehmen hat eine klare Talentstrategie mit Blick auf die Gewinnung potentieller Mitarbeiter und Bindung der bestehenden Mitarbeiter. Vanderlande investiert in die Entwicklung und Weiterbildung seiner Führungskräfte, die die Unternehmenswerte vorleben, welche die Basis einer ausgezeichneten Arbeitsatmosphäre bilden.

?Wir freuen uns und sind sehr stolz, dass wir unser Gesamtergebnis steigern konnten und erneut als Top Employer ausgezeichnet wurden. Das Zertifizierungsprogramm ermöglicht es uns, unseren Service noch besser auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter, Führungskräfte und auch Kunden auszurichten?, erläutert Anja Treib, HR Direktor Deutschland.