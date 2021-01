VBLP jetzt exklusiver deutscher Partner im international agierenden Outplacement Netzwerk ARBORA GLOBAL

Die Aufnahme in das renommierte Netzwerk unterstreicht die besondere Qualität von VBLP. Pro Land wird weltweit jeweils nur ein Beratungsunternehmen zugelassen. Als Qualitätsführer bietet VBLP dadurch ab sofort international in mehr als 30 Ländern weltweit Newplacement- und Karriereberatung an.

Für Henrich Abegg, Geschäftsführender Gesellschafter von VBLP, ist ?diese globale Vernetzung mit inhabergeführten Newplacementberatungen ein wichtiger Meilenstein, um unseren nationalen und internationalen Kunden eine noch bessere Dienstleistung anzubieten. Die Mitgliedschaft bestätigt unseren hohen Anspruch in der Beratung von Kunden und Klienten und garantiert weltweit Newplacementberatung auf höchstem Qualitätsniveau.?

Staffan Kurten, Chairman von Arbora Global ergänzt: ?Wir freuen uns sehr, dass VBLP zukünftig Deutschland innerhalb von Arbora vertreten wird. Mit VBLP haben wir den idealen Partner im wichtigen deutschen Markt für unser Netzwerk gefunden. VBLP passt von seiner Qualität und Struktur sehr gut zur Ausrichtung unseres Netzwerks.?