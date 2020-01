vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt: “Mietendeckel produziert nur Verlierer”

Pfandbriefbanken befürchten massive Folgen für Berliner

Immobilienmarkt

Die Pfandbriefbanken kritisieren den gestern vom Berliner Abgeordnetenhaus

beschlossenen Mietendeckel in aller Schärfe: “Wider besseren Wissens und trotz

zahlreicher Warnungen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft haben die

Abgeordneten ein Gesetz beschlossen, das die Funktionsweise des Berliner

Mietwohnungsmarkts in seinen Grundfesten erschüttert”, erklärte Jens Tolckmitt,

Hauptgeschäftsführer des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp). “Der

Mietendeckel ist ein historischer Fehler, der paradoxerweise genau das

verhindert, was Berlin dringend benötigt: neuen Wohnraum.”

Er wies darauf hin, dass in fünf Jahren, wenn der Mietendeckel auslaufe, kein

qualifizierter Mietspiegel mehr existiere, der als verbindliche Grundlage für

zukünftige Vermietungen dienen könne. “Wann der Berliner Wohnimmobilienmarkt

wieder seine volle Funktionsfähigkeit erlangen wird, ist offen. Der Mietendeckel

konterkariert unsere Marktwirtschaft”, so Tolckmitt.

“Wohnungsnot wird weiter zunehmen”

Die Pfandbriefbanken befürchten, dass sich die angespannte Lage am Berliner

Wohnungsmarkt durch den Mietendeckel weder kurz- noch langfristig verbessern

wird, im Gegenteil: “Die Wohnungsnot wird durch den Mietendeckel eher noch

zunehmen”, sagte Tolckmitt. Die Beispiele Stockholm und Genf, wo ein

Mietendeckel bereits seit vielen Jahren gilt, zeigen, dass der Wohnungsmarkt

praktisch zum Erliegen komme. “Der Mietendeckel produziert nur Verlierer.”

Zuzügler, Studenten und junge Familien, die in Berlin eine Wohnung suchen,

werden es zukünftig noch schwerer haben, da durch den Mietendeckel länger an

bestehenden Mietverhältnissen festgehalten werde. Vermieter wiederum könnten mit

fallenden Werten ihrer Immobilien konfrontiert sein. Sollten diese

fremdfinanziert sein, werden Banken von ihnen möglicherweise zusätzliche

Sicherheiten verlangen. Und auch die jetzigen Mieter profitieren nur kurzfristig

von einem Mietendeckel oder etwaigen Mietkürzungen: Mittel- bis langfristig

werden sie unter ausbleibenden Modernisierungsmaßnahmen leiden.

Mietendeckel behindert Investitionen

Die negativen Auswirkungen des Mietendeckels sind für die Pfandbriefbanken

bereits jetzt erkennbar: Seit Beginn der Diskussionen um den Mietendeckel ziehen

sich Investoren aus Berlin zurück, das Transaktionsvolumen sinkt. Mit

gravierenden Folgen: Zunächst werden Modernisierungsmaßnahmen zurückgefahren,

der Wohnungsneubau dürfte in den nächsten Jahren ebenfalls zurückgehen. “Der

Standort Berlin hat einen immensen Vertrauensverlust bei Immobilieninvestoren

erlitten”, so Tolckmitt.

Auch vor dem Hintergrund der Ziele, die sich die Politik mit dem Green Deal auf

europäischer Ebene und dem beschlossenen Klimaschutzgesetz auf Bundesebene

gesetzt hat, erscheint der Mietendeckel als absolut falsches Mittel. “Wenn es

für Vermieter praktisch keinen finanziellen Anreiz für energetische

Sanierungsmaßnahmen gibt, werden sie diese nicht durchführen. Ohne die dringend

benötigten Investitionen der Privatwirtschaft in Bestandsimmobilien lassen sich

die ambitionierten Ziele der Politik in puncto Klimaschutz jedoch nicht

erreichen”, unterstrich Tolckmitt.

Über den Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp)

Der Verband deutscher Pfandbriefbanken ist einer der fünf Spitzenverbände der

Deutschen Kreditwirtschaft. Er repräsentiert die bedeutendsten Kapitalgeber für

den Wohnungs- und Gewerbebau sowie für den Staat und seine Institutionen.

