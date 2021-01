VdS 3406: Zertifizierte Objektsicherheit

SIMEDIA-Fachseminar und Umsetzungsworkshop zu Inhalten, Umsetzung und Nutzen eines zertifizierten ganzheitlichen Sicherheitsmanagement am 20.04.2021 – 21.04.2021 in Frankfurt am Main

Mit der 2017 eingeführten VdS-Richtlinie 3406 verfügen Unternehmen über die Möglichkeit, die Sicherheitskonzeption und deren Umsetzung auditieren und zertifizieren zu lassen. Verantwortliche des VdS, unabhängige Sicherheitsplaner und erste Anwender, in diesem Fall die noris network AG, stellen am 20.04.2021 in Frankfurt/Main Inhalte, den Zertifizierungsprozess sowie die damit verbundenen Vorteile vor. Ein optionaler Workshop am zweiten Tag führt die Teilnehmer strukturiert durch die wesentlichen Schritte der Zertifizierungsvorbereitung.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der SIMEDIA Akademie GmbH, Bonn, Tel. +49 228 – 96293-70, E-Mail: info@simedia.de oder unter www.vds3406.simedia.de.

