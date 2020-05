VeChain BootCamp wird vorgestellt – die virtuelle Livestreaming-Webinarreihe zum Thema Blockchain

Während sich die Menschen auf das Leben in einer “neuen Normalität” einstellen, hat die VeChain Stiftung nach der besten Möglichkeit gesucht, unser soziales Engagement und unsere Kommunikationsbemühungen fortzusetzen und zu verstärken. Nach sorgfältiger Überlegung und ausführlichen Gesprächen mit unseren Partnern und Beratern glauben wir, dass die Hinwendung zur virtuellen Welt eine einzigartige Möglichkeit bietet, unsere neuesten geschäftlichen Fortschritte und Produktentwicklungen auf direkte und interaktive Weise zu teilen.

Aus diesem Grund möchten wir VeChain BootCamp (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de &o=2796198-1&h=315212368&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den %26o%3D2796198-1%26h%3D215095183%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.vechain.org%2Fbootcamp% 2F%26a%3DVeChain%2BBootCamp&a=VeChain+BootCamp) , eine virtuelle Livestreaming-Webinarreihe zum Thema Blockchain vorstellen . Die Webinarreihe wird vom VeChain Top-Management-Team, den Länder- und Regionalgeschäftsführern sowie von VeResearch-Experten veranstaltet. Darüber hinaus werden renommierte Gastredner daran teilnehmen, die einen Querschnitt unserer Partner aus verschiedenen Branchen repräsentieren und Einblicke in ihre beruflichen Perspektiven geben.

VeChain BootCamp – eine interaktive Lern- und Kommunikationsreihe

Mithilfe von Online-Livestreaming-Plattformen möchte das VeChain BootCamp lebendige Webinar-Sitzungen schaffen. Die in dieser Reihe vorgestellten Themen sollen den Zuschauern helfen, sich mit den neuesten Trends bei der Implementierung der Blockchain-Technologie vertraut zu machen, mit dem aktuellen Fortschritt der VeChain Schritt zu halten, die neuesten Paradigmenwechsel der Branchenentwicklungen zu verfolgen und aufschlussreiche Einblicke von VeChain und unseren zahlreichen Partnern zu erhalten.

Ob Sie ein leidenschaftlicher Technikbegeisterter oder Blockchain-Fan, ein Journalist oder Geschäftsmann sind, wir garantieren Ihnen, dass das VeChain BootCamp lehrreich, unterhaltsam und ein spannendes Erlebnis für alle sein wird. Daher laden wir alle Mitglieder unserer Community dazu ein, an unseren speziell konzipierten Webinaren teilzunehmen und die Botschaft an alle weiterzugeben, die an dieser Reihe interessiert sein könnten.

Enthüllung der neuesten VeChain ToolChainTM zum Auftakt der Reihe

Nach monatelanger Forschungs- und Entwicklungstätigkeit können wir mit Stolz verkünden, dass eine neue Version von VeChain ToolChainTM bereitsteht. Die neue Version übertrifft die ursprüngliche Version um ein Vielfaches und bietet die Möglichkeit zur exponentiellen Skalierung.

Im ersten Teil des VeChain BootCamps wird Sunny Lu, CEO und Mitbegründer von VeChain, offiziell die neuen Funktionen und andere unglaubliche Details über VeChain ToolChain sowie seine Rolle bei der Einführung der VeChainThor Blockchain durch Partner und Kunden vorstellen.

Die erste Livestream-Veranstaltung beginnt um 22:00 Uhr (UTC+8) am 8. Mai 2020, und die Anmeldung für die Teilnahme am Hauptstream ist ab sofort möglich (https: //c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2796198-1&h=2228299779&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2F c%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2796198-1%26h%3D2444409521%26u%3Dhttps%3A%2F% 2Fwww.vechain.org%2Fbootcamp%2F%26a%3Dopen%2B&a=ab+sofort+m%C3%B6glich) . Der Live-Video-Feed wird auch auf unserem offiziellen YouTube-Kanal (https://c212.ne t/c/link/?t=0&l=de&o=2796198-1&h=2351873190&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink% 2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2796198-1%26h%3D3124482411%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.you tube.com%2Fchannel%2FUCqKEWPu5hkEl4o3sxlj3N5A%26a%3Dofficial%2BYouTube%2Bchannel &a=offiziellen+YouTube-Kanal) gestreamt.

Bleiben Sie dran für weitere Einzelheiten auf unserem offiziellen Twitter-Kanal @vechainofficial (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2796198-1&h=1845685920&u=h ttps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2796198-1%26h%3D82792 9751%26u%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fvechainofficial%26a%3D%C2%A0%40vechainoff icial%2B&a=%40vechainofficial) und besuchen Sie unsere offizielle BootCamp Prep-Website (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2796198-1&h=4198827033&u=https %3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2796198-1%26h%3D105408580 3%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.vechain.org%2Fbootcamp%2F%26a%3DBootCamp%2BPrep%2Bwebs ite&a=BootCamp+Prep-Website) für nähere Informationen!

Wir freuen uns darauf, Sie alle schon sehr bald virtuell kennenzulernen!

Informationen zu VeChain

VeChain wurde 2015 gegründet und verfolgt das Ziel, Blockchain-Technologien durch eine umfangreiche Leitungsstruktur, ein widerstandsfähiges Wirtschaftsmodell und IoT-Integration mit der realen Welt zu verbinden. VeChain ist der Vorreiter bei praxisnahen Anwendungen im Bereich der öffentlichen Blockchain-Technologie mit internationalen Niederlassungen in Singapur, Luxemburg, Tokio, Shanghai, Paris, Hongkong und San Francisco. Zusammen mit unseren strategischen Partnern PwC und DNV GL haben wir partnerschaftliche Beziehungen mit vielen führenden Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen aufgebaut, unter anderem mit Walmart China, BMW, BYD Auto, Haier, H&M, LVMH, D.I.G, ENN, AWS, PICC und ASI. Weitere Informationen über VeChain finden Sie auf unserer offiziellen Website https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2796198- 1&h=2294157265&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D279 6198-1%26h%3D3545983907%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.vechain.com%2F%26a%3Dwww.vechain. com&a=www.vechain.com .

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/738233/Vechain_Logo.jpg (https://c212.net /c/link/?t=0&l=de&o=2796198-1&h=2008171975&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2 F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2796198-1%26h%3D1954958851%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prne wswire.com%2Fmedia%2F738233%2FVechain_Logo.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswir e.com%2Fmedia%2F738233%2FVechain_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fm edia%2F738233%2FVechain_Logo.jpg)

Pressekontakt:

Presseanfragen richten Sie bitte an press@vechain.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131868/4590554

OTS: VeChain

Original-Content von: VeChain, übermittelt durch news aktuell