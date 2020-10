VeChain, das Renji-Krankenhaus und DNV GL feierten die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft zur Eröffnung des weltweit ersten intelligenten Tumorbehandlungszentrums mit Blockchain-Technologie

In Partnerschaft mit VeChain und DNV GL hat das Renji-Krankenhaus, ein führendes (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2960366-1& h=1770977089&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D29603 66-1%26h%3D4276476680%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.renji.com%252Fdefault.php%25 3Fy7bRbp%253DkPVPdKUBIK5AhxgYeAhhVLvAQ1pxCdYmPVs61h4Re43kEoQ5D6adqPDxVEY2PRMEseW W14SNMAurcyvtNaZHMrHUS7nK39jZTRyYG6.nvUCxz_LsPHrELuhQSowLguKzHgh2E6ejI2fbxOC7KMw hDk5dVlgRRiwR4bha0T7.AxMCxZcy%2526c1K5tw0w6_%253D2ydvmSEzBqhveFlQOQkZ0ktSC2sbOIG mGptxjboTeqtWtm5L5aBzWw1fPMN_EMlfunEcgwuzwr_6pBHbGDZqe_blvN4fEasQAhxJZb58LAqRue3 XrEXYE2cXdGXWPtzwr%26a%3DRenji%2BHospital%252C%2Ba%2Btop-ranked%2Bhospital%2Bin% 2BChina%2B&a=Renji-Krankenhaus%2C+ein+f%C3%BChrendes+) der Shanghai Jiaotong University School of Medicine angegliedertes Krankenhaus in China (https://c212. net/c/link/?t=0&l=de&o=2960366-1&h=3089554446&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flin k%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2960366-1%26h%3D628937441%26u%3Dhttps%253A%252F%252F www.renji.com%252Fdefault.php%253Fy7bRbp%253DkPVPdKUBIK5AhxgYeAhhVLvAQ1pxCdYmPVs 61h4Re43kEoQ5D6adqPDxVEY2PRMEseWW14SNMAurcyvtNaZHMrHUS7nK39jZTRyYG6.nvUCxz_LsPHr ELuhQSowLguKzHgh2E6ejI2fbxOC7KMwhDk5dVlgRRiwR4bha0T7.AxMCxZcy%2526c1K5tw0w6_%253 D2ydvmSEzBqhveFlQOQkZ0ktSC2sbOIGmGptxjboTeqtWtm5L5aBzWw1fPMN_EMlfunEcgwuzwr_6pBH bGDZqe_blvN4fEasQAhxJZb58LAqRue3XrEXYE2cXdGXWPtzwr%26a%3Daffiliated%2Bwith%2Bthe %2BShanghai%2BJiaotong%2BUniversity%2BSchool%2Bof%2BMedicine&a=der+Shanghai+Jiao tong+University+School+of+Medicine+angegliedertes+Krankenhaus+in+China) , für den 20. Oktober 2020 den Start des weltweit ersten auf Blockhain basierten intelligenten Tumorbehandlungszentrums angekündigt. Das intelligente Tumorbehandlungszentrum ist eine transparente, effiziente und nachvollziehbare medizinische Verwaltungslösung, die auf VeChain ToolChainTM basiert.

Als strategische Partner dieser neuen Initiative werden VeChain und DNV GL das Krankenhaus gemeinsam in dem Bestreben unterstützen, die globale öffentliche Gesundheit durch modernste Blockchain-Technologie und professionelle Beratung zu verbessern.

VeChain ToolChainTM bietet das erste intelligente Tumorbehandlungszentrum der Welt

Das intelligente Tumorbehandlungszentrum kombiniert die Vorteile der VeChain-Blockchain-Technologie mit den professionellen Dienstleistungen von DNV GL. Es ermöglicht den Patienten den vollen Besitz ihrer persönlichen medizinischen Aufzeichnungen, so dass sie die Kontrolle über die Autorisierung und die Datenverwaltung der medizinischen Aufzeichnungen übernehmen können. Forschungseinrichtungen innerhalb und außerhalb des Krankenhauses können autorisierte Daten verwenden, um die Effizienz der klinischen Forschung zu verbessern, und die Aufsichtsbehörden können autorisierte Daten verwenden, um die Einhaltung der Geschäftskonformität von medizinischen Einrichtungen zu überprüfen und ein Kreditbewertungssystem einzurichten.

Zhang Jidong, Vizepräsident des Renji-Krankenhauses, sagte : “Die Einführung des intelligenten Tumorbehandlungszentrums soll die hochwertige integrierte Entwicklung des Renji-Krankenhauses fördern. Für die Zukunft beabsichtigt Renji, unsere Gesundheitseinrichtungen mit mehr durch Blockchains betriebenen Anwendungsfällen und Projekten zu stärken, die zu gegebener Zeit zusammen mit unseren Partnern nach und nach bekannt gegeben werden sollen.”

George Kang, Senior Vice President der DNV GL-Gruppe, sagte : “Durch unabhängige und objektive medizinische Evaluierungsmethoden beabsichtigt DNV GL, dem Renji-Krankenhaus mehr Dienstleistungen anzubieten, um die Servicequalität und die medizinische Erfahrung zu verbessern und damit in eine neue Phase höherer Standards, höherer Anforderungen und höherer Qualität einzutreten.

Sunny Lu, Mitbegründer und CEO von VeChain, sagte : “Da die digitale Transformation im Gesundheitswesen immer schneller voranschreitet, wird VeChain auch weiterhin seine Vorteile und Flexibilität als überlegene Blockchain-Plattform unter Beweis stellen, die für alle Arten von Anwendungsfällen und Branchen geeignet ist. Wir sind sehr stolz und freuen uns, einen Beitrag für das öffentliche Gesundheitswesen zu leisten, indem wir die Technologie für das intelligente Tumorbehandlungszentrum des Renji-Krankenhauses zur Verfügung stellen.”

VeChain erleichtert die digitale Transformation zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit

Im Einklang mit dem 14. Fünfjahresplan (2021-2025) für wirtschaftliche und soziale Entwicklung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2960366-1&h=4209709528& u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2960366-1%26h%3D12 06522662%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fchinaplus.cri.cn%252Frecommended%252F1661%252F 542676%26a%3D14th%2BFive-Year%2B(2021-2025)%2BPlan%2Bfor%2BEconomic%2Band%2BSoci al%2BDevelopment&a=14.+F%C3%BCnfjahresplan+(2021-2025)+f%C3%BCr+wirtschaftliche+ und+soziale+Entwicklung+) der chinesischen Regierung formulierte die nationale Gesundheitskommission (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2960366-1&h=323397988 9&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2960366-1%26h%3D 1343251796%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nhc.gov.cn%252F%26a%3DNational%2BHealth% 2BCommission&a=nationale+Gesundheitskommission) eine offizielle Richtlinie und betonte erneut die Blockchain-Technologie als wesentliche Innovation und Integration der Medizin- und Gesundheitsindustrie. VeChain setzt sich dafür ein, die Probleme der digitalen Reform im Bereich Medizin durch Blockchain-Technologie zu lösen und die persönliche Privatsphäre mit öffentlichen Interessen in Einklang zu bringen.

Durch den Einsatz der selbstentwickelten BaaS-Plattform VeChain ToolChainTM für Daten aus einer Hand haben wir viele bewährte Fälle im medizinischen Bereich, einschließlich einer durch Blockchain betriebenen Plattform zur Rückverfolgbarkeit klinischer Studien für Bayer China (https://c212.net/c/link/? t=0&l=de&o=2960366-1&h=887193143&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0% 26l%3Den%26o%3D2960366-1%26h%3D672614327%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcreamandpartn ers.com%252Fbayer-china-teams-up-with-vechain-to-co-develop-clinical-trial-trace ability-platform-csecure%252F%26a%3Dincluding%2Ba%2Bblockchain%2Bpowered%2BClini cal%2BTrial%2BTraceability%2BPlatform%2Bfor%2BBayer%2BChina&a=einschlie%C3%9Flic h+einer+durch+Blockchain+betriebenen+Plattform+zur+R%C3%BCckverfolgbarkeit+klini scher+Studien+f%C3%BCr+Bayer+China) und und einer durch Blockchain betriebenen Plattform zur Verwaltung medizinischer Daten mit dem Namen The E-NewHealthLife für das Mediterranean Hospital of Cyprus (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=29 60366-1&h=2599361966&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o %3D2960366-1%26h%3D811867146%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmedium.com%252Fvechain-fo undation%252Fvechain-and-i-dante-partnered-to-create-blockchain-enabled-medical- data-management-platform-for-17465639e8c7%26a%3Da%2Bblockchain-enabled%2Bmedical %2Bdata%2Bmanagement%2Bplatform%2Bnamed%2BThe%2BE-NewHealthLife%2Bfor%2BMediterr anean%2BHospital%2Bof%2BCyprus&a=und+einer+durch+Blockchain+betriebenen+Plattfor m+zur+Verwaltung+medizinischer+Daten+mit+dem+Namen+The+E-NewHealthLife+f%C3%BCr+ das+Mediterranean+Hospital+of+Cyprus) . Angesichts der neuen Anforderungen, die COVID-19 an die digitale Transformation stellt, wird VeChain gemeinsam mit DNV GL nach weiteren Möglichkeiten suchen, um hocheffizientere und kostengünstigere digitale Lösungen für die Medizinbranche zu schaffen.

Über VeChain

VeChain wurde 2015 gegründet und verbindet die Blockchain-Technologie mit der realen Welt, indem es eine umfassende Verwaltungsstruktur, ein robustes Wirtschaftsmodell und IoT-Integration bietet. VeChain ist der Pionier für reale Anwendungen der öffentlichen Blockchain-Technologie mit internationalen Niederlassungen in Singapur, Luxemburg, Tokio, Shanghai, Paris, Hongkong und San Francisco. Zusammen mit unseren strategischen Partnern PwC und DNV GL haben wir kooperative Beziehungen zu vielen führenden Unternehmen in verschiedenen Branchen aufgebaut, darunter Walmart China, BMW, BYD Auto, Haier, H&M, LVMH, D.I.G, ENN, Shanghai Gas, AWS, PICC, ASI usw. Website: https://c212.net/c/link/? t=0&l=de&o=2960366-1&h=1800432216&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0 %26l%3Den%26o%3D2960366-1%26h%3D523047967%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.vechain.c om%252F%26a%3Dwww.vechain.com&a=www.vechain.com

Über das Renji-Krankenhaus

Das 1844 erbaute Renji-Krankenhaus blickt auf eine über 170-jährige Geschichte zurück. Es ist das erste Krankenhaus für westliche Medizin seit der Eröffnung von Shanghai. Mit einer Integration von medizinischer Behandlung, Lehre und wissenschaftlicher Forschung ist es ein umfassendes 3A-Krankenhaus (die höchste Stufe des Krankenhausrankings in China) mit einem vollständigen Spektrum an Disziplinen. Bislang besteht das Renji-Krankenhaus aus insgesamt fünf Bereichen. Nachfolgend ist der zeitliche Ablauf des Entwicklungsprozesses des Renji-Krankenhauses dargestellt.

Über DNV GL

DNV GL ist ein führender Anbieter von Risikomanagement- und Qualitätssicherungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen weltweit führend bei der Zertifizierung von Managementsystemen von Unternehmen aller Branchen, einschließlich F&B. Seit 1864 setzt es sich für den Schutz des Lebens, des Eigentums und der Umwelt ein. Unternehmen, denen Sicherheit, Qualität und Integrität am Herzen liegen, wenden sich an DNV GL, um komplexe Entscheidungen sicher treffen zu können. DNV GL hilft ihnen, ihre am meisten kritischen Risiken zu bewältigen und die Einhaltung von Vorschriften und Standards nachzuweisen.

