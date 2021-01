VENTAFLEX minimiert Konstruktionszeiten deutlich dank BIM CAD Modellen&Online-Konfigurator powered by CADENAS

Die VENTAFLEX GmbH & Co. KG veröffentlicht ihren neuen 3D BIM CAD Produktkatalog mit intelligenten Planungsdaten von fertig gedämmten Luftführungssystemen, der auf der eCATALOGsolutions Technologie von CADENAS basiert. Anstoß für die Umsetzung war die Tatsache, dass Architekten, Planer und Ingenieure heutzutage weltweit schnellen und direkten Zugang zu umfangreichen, technischen Produktinformationen benötigen. So verzeichnete auch der nordrhein-westfälische Hersteller für Klima-, Heizungs- und Lüftungsanlagen für Industriekomplexe sowie Großgebäude in den letzten Monaten eine stetig steigende Nachfrage nach konstruktionsrelevanten 2D & 3D BIM CAD Daten.

Vor der Einführung des Online Produktkataloges erhielt VENTAFLEX Anfragen nach BIM CAD Daten meist per Telefon. Oftmals waren diese aber sehr spezifisch und die detaillierte, manuelle Bearbeitung nahm viel Zeit in Anspruch. So benötigten die CAD Konstrukteure bei VENTAFLEX teilweise mehrere Stunden, um Interessenten entsprechende 3D BIM CAD Modelle zur Verfügung zu stellen. Sobald Änderungswünsche seitens der Kunden bestanden, musste die gesamte Konstruktion neu erstellt werden. Um diesen Mehraufwand für beide Seiten zu optimieren hat sich VENTAFLEX entschieden, den Informationsaustausch zwischen Hersteller und Abnehmern mit einem digitalen Produktkatalog effizienter zu gestalten.

Ziel: Verbesserter Kundenservice durch optimale Datenbereitstellung

Vorrangiges Ziel bei der Erstellung eines online verfügbaren Produktkatalogs war es, eine bewährte Lösung zu finden, die Kunden schneller mit planungsrelevanten Bauteilinformationen versorgt und gleichzeitig den Bearbeitungsaufwand der Anfragen bei VENTAFLEX intern reduziert. Daraufhin wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Augsburger Softwarehersteller CADENAS ein digitaler Produktkatalog mit intelligenten 3D BIM CAD Daten des gesamten VENTAFLEX Sortiments aufbereitet. Architekten, Ingenieuren und Planern stehen damit umfangreiche Produktdaten von fertig gedämmten Luftführungssystemen für die Fachbereiche Hygiene, Erdverlegung, Lebensmittel und Sanierung zum kostenlosen Download zur Verfügung.

?Noch bis vor wenigen Wochen konnten wir Konstruktionsanfragen von Kunden nur telefonisch oder per Mail innerhalb der Öffnungszeiten und gemäß der Teamauslastung bearbeiten. Dank der Implementierung der eCATALOGsolutions Technologie von CADENAS haben Ingenieure, Konstrukteure und Architekten nun weltweit an 365 Tagen im Jahr von überall aus Zugriff auf genau die von ihnen benötigten BIM CAD Daten von VENTAFLEX und können Sie innerhalb weniger Sekunden in Ihre Konstruktion implementieren?, erklärt Alexander Mersch, Leiter Technischer Vertrieb bei VENTAFLEX.

Kundenfeedback zeigt die Notwendigkeit der Digitalisierung

Nutzer können die benötigten Lüftungssystem-Bauteile und deren Zubehör einfach im Onlinekatalog der?VENTAFLEX Webseite, im 3D CAD Downloadportal?www.partcommunity.com?oder innerhalb der visuellen Suchmaschine?www.3DfindIT.com?nach ihren Bedürfnissen und Anforderungen zusammenstellen. Anschließend besteht die Möglichkeit, die Komponente in über 150 nativen CAD Formaten, wie beispielsweise Autodesk Revit, CATIA, Inventor, SolidWorks, Creo Parametric, NX, AutoCAD oder Solid Edge mit wenigen Klicks in bestehende Konstruktionen zu integrieren. Mit der Kataloglösung punktet der Hersteller damit auch bei Architekten und Planern: ?Nicht nur wir bei VENTAFLEX sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit CADENAS, auch unsere Kunden geben uns durchweg positives Feedback zum neuen Onlinekatalog und sind von der Vielzahl an verfügbaren CAD Systemschnittstellen begeistert?, so Mersch weiter. Ganz im Sinne seiner Digitalisierungsstrategie ist VENTAFLEX mit dem interaktiven 3D BIM CAD Katalog einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung digitale Zukunft gegangen.

Das 3D CAD Downloadportal von VENTAFLEX finden Sie unter:?https://ventaflex.partcommunity.com

Mehr Informationen über VENTAFLEX finden Sie hier:?www.ventaflex.de