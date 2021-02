Venture Global LNG schließt Laufzeitdarlehen in Höhe von 500 Mio. USD mit führenden Banken

Venture Global LNG, Inc. hat heute bekannt gegeben, dass es ein Darlehen in Höhe von 500 Millionen USD mit der JPMorgan Chase Bank, N.A., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., der Mizuho Bank, Ltd. und der Bank of America, N.A., abgeschlossen hat. Der Erlös wird zur Finanzierung der Bauaktivitäten vor der endgültigen Investitionsentscheidung beim Flüssigerdgas-Exportprojekt Plaquemines des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Transaktion wurde von 400 Millionen USD auf 500 Millionen USD erhöht.

CEO Mike Sabel erklärte: „Wir sind stolz darauf, weiter mit diesen führenden Banken zusammenzuarbeiten, die alle Kreditgeber für unsere LNG-Exportanlage am Calcasieu-Pass sind. 2021 werden wir mit dem vollständigen Bau des LNG-Exportprojektes Plaquemines beginnen. In Anlehnung an die unsere erfolgreiche Strategie und unter Verwendung derselben Konfiguration werden wir unserer Verpflichtung, dem Weltmarkt das kostengünstigste Flüssigerdgas zur Verfügung zu stellen und der weltweit wachsenden Nachfrage nach sauberer und zuverlässiger Energie gerecht zu werden, weiterhin nachkommen.“

Das Flüssigerdgas-Projekt Plaquemines von Venture Global hat 3,5 MTPA der ersten 10 MTPA-Phase der Anlage im Rahmen verbindlicher 20-Jahres-Abnahmevereinbarungen unter Vertrag genommen und sowohl die Exportgenehmigung des US-Energieministeriums als auch die endgültige FERC-Genehmigung erhalten.

JPMorgan und Morgan Stanley fungierten als gemeinsame „Lead Arrangers“ bei der Transaktion, und die Bank of America und Mizuho nahmen als Kreditgeber teil. Davis Polk & Wardwell LLP und Simpson Thatcher & Bartlett LLP fungierten als Berater des Kreditnehmers bzw. des Kreditgebers.

Venture Global LNG ist ein langfristiger Anbieter von verflüssigtem Erdgas zu geringen Kosten aus den reichen Erdgasvorkommen Nordamerikas. Derzeit baut oder erschließt das Unternehmen mehr als 50 MTPA Produktionskapazität in Louisiana, um der Welt saubere Energie zu günstigen Preisen zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter www.venturegloballng.com.

