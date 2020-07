Veränderungen bei Günther Baudenbacher Training

Wie wir erfahren konnten, beabsichtigt Günther Baudenbacher seinen Trainingsauftritt neu zu gestalten. Nach jetzt 33 Jahren sei es an der Zeit, grundlegende Veränderungen vorzunehmen, so Baudenbacher. Es sei beabsichtigt, das Training in jeder Hinsicht aufzuwerten. Nicht nur, dass die Ansprüche gegenüber den Trainern gestiegen sind, sondern vor allem auch gegenüber Kunden. So soll sich das Training in erster Linie an Persönlichkeiten wenden, die den Mut haben, an ihrem Selbst zu arbeiten. Denn die Corona Pandemie hat gezeigt, wie es für viele Menschen ungewohnt war, mit sich selbst umzugehen. Kurzum wie es um ihre Persönlichkeit bestellt war und ist. In den Trainings soll bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern festgestellt werden, was ihre Stärken sind und wie sie ausgebaut werden können und vor allem was sie an sich ändern wollen. Da Änderung Zeit, viel Zeit braucht, begleitet Baudenbacher seine Teilnehmer/innen über 6 Monate.

Wie die Veränderung seines Unternehmens im Detail aussehen wird, wollte uns Baudenbacher noch nicht verraten. Soviel gab er uns bereits bekannt, der Neuauftritt wird im August stattfinden, dem Gründungsmonat vor 33 Jahren.