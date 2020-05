Veranstaltungen ab Sommer wieder möglich

Musiker, Veranstalter und Beschäftigte in der Veranstaltungsszene haben tapfer gewartet. Nun ist es beschlossen: Ab 29. Mai werden die Kulturbetriebe langsam wieder hochgefahren. Vorerst werden Veranstaltungen mit maximal 100 Personen möglich, ab 1. Juli dann bis 250 Personen, so der Fahrplan der Regierung. Mit 1. August werden in Österreich wieder Veranstaltungen mit bis zu 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfinden können, größere Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Personen werden möglich sein, wenn ein konkretes Gesundheitskonzept vorgelegt wird. Gute Aussichten also für die Veranstaltungsbranche, deren Mitglieder in den vergangenen Monaten zwischen Hoffen und Bangen festhingen.

Zeitgleich mit diesen Lockerungen darf man sich nun nicht nur auf einen Konzert- und Kultursommer freuen, sondern auch gleich die entsprechenden Werbemaßnahmen starten. Man geht davon aus, dass das Publikum die Fülle an Veranstaltungen begeistert besuchen wird, umso wichtiger also, dass man nicht nur seine Veranstaltungen entsprechend bewirbt, sondern auch Sponsoren und Unterstützer passend platziert.

Immer noch voll im Trend für Maßnahmen dieser Art liegen Beachflags und Rollups mit individuellen Aufdrucken. Wer sich für diese Art der Werbung entscheidet, tut gut daran, heimische Hersteller auszuwählen, da Lieferungen aus dem nichteuropäischen Ausland zum Teil mit großen Verzögerungen abgewickelt werden. Ein Anbieter, der auf Tradition, Kompetenz und heimische Qualität setzt, ist die Erste Österreichische Fahnenfabrik, der Experte für Fahnen und Flaggen. Das Unternehmen hat 2018 Produktion, Verwaltung, Grafik und Verkauf unter einem Dach vereint und produziert nun Qualitätsprodukte im oberösterreichischen Scharnstein.

Dort werden nicht nur Fahnen und Flaggen, sondern auch Werbemittel wie Beachflags und Banner sowie Baunetze und Messesysteme geplant und hergestellt. Mehr Informationen finden Veranstalter und Veranstalterinnen unter www.fahnenfabrik.at.