Veranstaltungen bis 100 Personen – was muss ich beachten?

DÜRFEN KLEINE VERANSTALTUNGEN WIEDER STATTFINDEN? DARF ICH KÜNSTLER BUCHEN?

Die Lockerungen des Corona Lockdowns sind im vollen Gange. Und nun sind in Hessen sogar Veranstaltungen unter 100 Personen erlaubt, unter Auflagen versteht sich. Aber was heißt dies für die geplante private Feier, den Geburtstag oder die Hochzeitsfeier? Auch Firmenevents und Kundenveranstaltungen könnten jetzt in einem gewissen Rahmen nachgeholt werden. Wenn Sie einen Event planen dann müssen Sie allerdings die geltenden Regelungen beachten, damit es dennoch ein sicheres Fest werden kann. Welche Regelungen sind das genau und welche Künstler darf man für den Event buchen? Hier sind die Antworten.

LOCATION DOPPELT SO GROSS WIE SONST BUCHEN

Zunächst ist die Wahl der Location sehr wichtig. Je nach Anzahl der Gäste sollten Sie da eher einen größeren Veranstaltungsort wählen, um auch den Abstand zu den Teilnehmern groß zu halten. Ganz im Freien wäre es natürlich optimal, aber hier spielt das Wetter ja auch eine Rolle. Wenn Sie in einer Halle die Hälfte der normal vorgesehenen Gäste einplanen, dann sollten der Abstand gewährleisten sein. Bevorzugen Sie Räume mit höheren Decken, so dass Sie viel Luftvolumen gewinnen und achten Sie auf ausreichende Belüftung. Wählen Sie ein gesetztes Dinner mit Bedienung um Gedrängel am Büffet zu vermeiden.

VERANSTALTUNG NICHT IN DIE LÄNGE ZIEHEN

Verzichten Sie auf Aktivitäten wie das Tanzen oder Spiele, wie sie bei Hochzeitsfeiern üblich wären. Vermeiden Sie bei der Wahl der Künstler große Gruppen oder ein Showorchester, entscheiden Sie sich hier eher für Solokünstler. Verzichten Sie auf alles, was die Veranstaltung in die Länge ziehen kann. Halten Sie die Reden und Ansprachen kurz, auch ein längeres Showprogramme sollten Sie in diesen Zeiten vermeiden. Lieber ein oder zwei kurze Showacts buchen, am besten visuell und diese Leckerbissen über den Abend verteilen. Das hebt die Stimmung und zaubert eine tolle Atmosphäre. Ideen für professionelle Event Künstler können Sie unter https://www.blubshow.de/event-kuenstler finden. Auf Gruppenfotos sollte dieses Mal auch lieber verzichtet werden.

RICHTIGEN KÜNSTLER BUCHEN

Und wenn es eine unvergessliche private Feier werden soll, eine Hochzeitsfeier oder auch eine Kundenveranstaltung der Firma, dann sollten Sie auch für Beste Unterhaltung sorgen! Mit den richtigen Showkünstlern und den passenden Showacts können Sie Ihrer Veranstaltung Leben einhauchen und trotz Abstand eine Art der Nähe kreieren! Hier gilt: Kurzer emotioneller Showact ohne Publikumsbeteiligung und Gerede. Visuell und mitreißend. Laden Sie Ihre Mitarbeiter zu einer Firmenfeier ein, um Sie für die zukünftigen Aufgaben zu motivieren und alle wieder aufeinander einzuschwören. Bieten Sie Ihren Kunden eine Plattform, um sich nicht nur auf digitalem Wege auszutauschen. Denn das Zwischenmenschliche ist für eine gute Kundenbindung sehr wichtig. Professionelle Showacts unterstreichen Ihre Wertschätzung für Mitarbeiter und Kunden und transportieren Ihre Nachricht emotional. Die Sandmalerei Show von Sabrina zum Beispiel kann auch in der Distanz für gefühlvolle Momente sorgen und so springt der Funken bis in die letzte Reihe über. Wenn die Sandmalerei Künstlerin mit feinen Körnern ganze Geschichten erzählt und diese über eine Leinwand in alle Winkel der Halle trägt, kann Sie auch Ihr Logo oder das Motto für die Veranstaltung visualisieren. Auch passend für Veranstaltungen unter 100 Personen, die ja nun wieder in Teilen erlaubt sind, ist die Seifenblasenshow von Blub. Diese kann auch auf einer Bühne oder einer Auftrittsfläche eingesetzt werden und ist ganz ohne Publikumsbeteiligung durchführbar. So können Ihre Gäste sich den schillernden Träumen hingeben und die Seifenblasenshow in vollen Zügen genießen. Einen Trailer der Showeinlage steht Ihnen unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-veranstaltungen zur Verfügung.

HYGIENEKONZEPT ERSTELLEN

Da die neue Regelung Veranstaltungen unter 100 Personen erlaubt, werden Sie vielleicht nur begrenzt Einladungen raussenden können. Überlegen Sie sich gerade bei Hochzeiten, ob Sie diese Feier den älteren Familienmitgliedern zumuten wollen, diese können sich sicherlich auch ein tolles Video des Events anschauen und sich daran erfreuen. Falls Sie eine Tagung planen mit anschließender Abendveranstaltung oder eine Firmenfeier, dann ist auch diese Veranstaltung wieder in der vorgegebenen Personenzahl in Hessen erlaubt. Und andere Bundesländer werden sicherlich bald folgen. Daher lohnt es sich die Konzepte für einen solchen Event durchzusprechen. Desinfektionsspender sind schnell aufgestellt, für ausreichend Platz lässt sich sorgen und die Kontaktdaten der Geladenen sollten notiert werden. Aber ansonsten steht einem Event in dieser Größenordnung nichts im Wege wenn sich alle an die Benimmregeln halten.

Sie sehen, Veranstaltungen unter 100 Personen durchzuführen in Zeiten von Corona ist kein Hexenwerk, wenn sich alle Beteiligten an die Auflagen halten. Und so gelingt es uns als Gesellschaft sicherlich bald wieder Feste, Kultur und Kunst in unsere neue Normalität zu integrieren, ein neues Miteinander zu finden und gleichzeitig gesund zu bleiben.