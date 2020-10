Verband der Marktforscher: Alice Flamant neue Vorstandsvorsitzende

Alice Flamant folgt Robert Sobotka, der den VMÖ als Vorstandsvorsitzenden die letzten drei Amtsperioden mit viel Elan geleitet hat.?Der VMÖ ist als unabhängige Berufs- und Interessensvertretung der Marktforschungsbranche eine wichtige Institution?, erklärt Flamant, die den Verband gemeinsam mit ihrem motivierten und engagierten Team weiterhin vorantreiben möchte. So möchte sie mit relevanten Themen den VMÖ als Austauschplattform stärken und insbesondere junge Mitglieder ansprechen. Die konkreten Pläne und Programmschwerpunkte werden Anfang November vom neuen Team festlegt.?Ein besonderes Dankeschön gilt dem scheidenden Präsidenten Robert Sobotka, der den VMÖ in den letzten Jahren mit zahlreichen spannenden Veranstaltungen und Diskussionen auf einen neuen Level gehoben hat?, so Flamant weiter.

20 Jahre Marktforschungserfahrung

Flamant arbeitet seit 2015 für T-Mobile Austria (Magenta Telekom). Aktuell ist sie im Bereich Marketing für Marktforschung tätig. Flamant beschäftigt sich großteils mit Ableitungen aus Marktforschungsstudien, Marktbeobachtung sowie internen Datenanalysen, um die Unternehmensstrategie optimal zu unterstützen. Ihre Schwerpunkte sind Geschäftskunden- und Innovations-Themen.

Die gebürtige Wienerin verfügt über 20 Jahre Marktforschungserfahrung. Auf Institutsseite hat sie bei A.C. Nielsen und bei Integral Markt- und Meinungsforschung gearbeitet. Flamant hat an der Veterinärmedizinischen Universität Wien studiert und in Oxford eine postgraduale Ausbildung für Marketing abgeschlossen.

Der neue Vorstand des VMÖ

Der stellvertretende Vorsitzender ist Dieter Scharitzer (Ass.Prof. WU Wien und Geschäftsführer von TQS Research & Consulting), Oliver Ratschka (Edizon Innovation) ist für Finanzen zuständig. Andrea Scheiblehner (Vöslauer Mineralwasser) und Harald Blaha (AC Nielsen) sind Vorstandsmitglieder, Helmut Almhofer und Dietmar Thalhammer agieren als Rechnungsprüfer.