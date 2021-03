Verband Deutscher Skoda-Vertragspartner e.V. (VDS) zündet den Digital-Turbo

Mit der DOCBOX? werden bürokratische Organisationsabläufe auf ein Minimum reduziert. Eine einheitliche und zentrale Datenarchivierung führt zu Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen. Schriftverkehr, E-Mails und Rechnungen werden revisionssicher und unveränderbar, analog zu den Vorschriften der GoBD sowie EU-DSGVO, digital archiviert. Dadurch sparen Unternehmen viel Zeit, vermeiden Papierberge und arbeiten nachhaltig. Alle Dokumente werden bei der Archivierung verschlagwortet. So werden alle Aufträge, Belege und sonstigen Unterlagen leicht und schnell wieder mit der integrierten Suchfunktion wiedergefunden.

Mit digitaler Vorgangsbearbeitung und Zusammenarbeit werden medienbruchfreie Prozesse abgebildet. Der in der DOCBOX? integrierte Workflowdesigner transformiert einzelne manuelle Prozesse in dynamische, optimierte und automatisierte Workflows. Diese lassen sich effizient in bestehende Geschäftsprozesse einbinden und verschaffen Unternehmen einen Produktivitäts- und Wertschöpfungsvorsprung.

Die DOCBOX? steht sowohl serverbasiert als auch als Cloud-Lösung zur Verfügung. Die Cloud-Version ist absolut identisch zur serverbasierten Inhouse-Lösung (On-Premises).

Über VDS:

Der VDS ist seit 1991 die Interessenvertretung der ?KODA Vertragspartner in Deutschland. Er hat seinen Sitz im Hause des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) in Bonn. Zu den satzungsgemäßen Aufgaben des Verbandes zählen in erster Linie die Wahrnehmung und Vertretung der Interessen seiner Mitglieder gegenüber der ?KODA Automobile Deutschland GmbH mit dem Ziel einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit sowie der Förderung der gewerblichen Interessen der Mitglieder. Die Zielsetzung der Verbandsarbeit liegt insbesondere darin, wirtschaftlich tragfähige und praxisgerechte Lösungen für die ?KODA Partner herbeizuführen.