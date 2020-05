Verbesserte Kundenbeziehungen dank Advanced Analytics mit Tableau und Salesforce

Die Cloud Consulting Group und die Woodmark Consulting AG haben eine strategische Partnerschaft beschlossen. Beide Unternehmen bauen damit Ihre Angebote im Bereich ?Digitale Transformation? aus und können noch umfassendere Services anbieten. ?Unsere Kunden profitieren ab sofort von allen Synergieeffekten, die durch die Übernahme der Visual-Analytics-Plattform Tableau vom weltweit führenden CRM-System Salesforce entstehen? freut sich Mario Raabe, Geschäftsführer der Cloud Consulting Group.

Die Beratungshäuser begleiten bereits gemeinsame Kunden dabei, ihre Datensilos sowie manuelle Datenimporte und -exporte zu reduzieren. Diese Unternehmen können fortan alle Advanced-Analytics-Funktionen der CRM Cloud-Services samt Datenaufbereitung und Visualisierung durch Tableau nutzen. ?Mit Hilfe von KI-Methoden, Machine Learning Tools und Predictive Analytics erhalten unsere Kunden eine wesentlich bessere Sicht auf ihre eigenen Kundendaten?, erläutert Rainer Unsöld, Vorstand bei Woodmark Consulting.

Anbindung beliebiger Datenquellen

Die Consultants unterstützen Kunden bei der Anreicherung von CRM-Daten in Salesforce, um tiefgehende Analysen der Kundenerfahrung (Customer Journey) zu ermöglichen. So können beispielsweise SAP-, Produkt-, Geo-, Sensor- und Social-Media-Daten verknüpft werden. Tableau bietet aktuell die Anbindung 75 verschiedener Datenquellen und Schnittstellen zu Amazon Web Services und in das Microsoft Azure SQL Data Warehouse.

?Zusätzlich profitieren unsere Kunden von unserer Expertise im Bereich Datenarchitektur und Datentransformation, sodass eine zukunftsfähige Datenlandschaft geschaffen wird?, ergänzt Rainer Unsöld. Ziel ist es, mit Advanced Analytics und durch anwendungs- und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit die Kundenbeziehungen weiter zu verbessern, nachhaltig zu verstehen und die Bindung langfristig zu stärken.

Cloud Consulting Group

Die Cloud Consulting Group ermöglicht Kunden, ihre Geschäftsprozesse nahtlos und vollständig mithilfe der Salesforce-Plattform in die Cloud zu integrieren, um sich so effizient und nachhaltig zu digitalisieren. Hierbei passt die Cloud Consulting Group individuelle Lösungen auf die Bedürfnisse ihrer Kunden an, so dass diese schneller und effizienter agieren können. Von der Beratung und Analyse bis hin zur Entwicklung leistungsstarker Salesforce Cloud-Lösungen und individueller Business-Apps liefert die Cloud Consulting Group ihren Kunden alles aus einer Hand. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: https://cloudconsulting24.com/

Die Woodmark Consulting AG ist Experte in den Bereichen AI, Big Data & Analytics. Als Tableau Gold Partner hilft Woodmark Kunden dabei, enorme Datenmengen effizient zu verarbeiten. Dabei setzt Woodmark auf die modernsten Tools und Methoden im Bereich Business Intelligence, Data Management und Artifical Intelligence. Darüber hinaus unterstützt Woodmark Kunden im Bereich IT-Architektur, bei der Rollen- und Prozessoptimierung sowie bei der Software- und Technologieauswahl.