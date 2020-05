Verbesserte Zusammenarbeit in BIM-Projekten mit der openBIM-Plattform Allplan Bimplus

ALLPLAN, der globale Anbieter von offenen Lösungen für Building Information Modeling (BIM), präsentiert die neueste Version von Allplan Bimplus mit zahlreichen Verbesserungen und neuen Funktionen. Bimplus ist maßgeschneidert für Architekten, Ingenieure, Verarbeiter, Projektmanager, Bauherren und ganze Projektteams, die eine datengesteuerte, cloudbasierte Kooperationsumgebung benötigen. Diese offene BIM-Kollaborationsplattform unterstützt den BIM-Prozess und ermöglicht Effizienz über den gesamten Projektlebenszyklus – vom Entwurf bis zur Umsetzung, und sogar Wartung und Betrieb.

Bauprojekte werden oft verspätet, über dem geplanten Budget und in unzureichender Qualität geliefert, was in der Regel auf ineffektive Kommunikation, Planung und Zusammenarbeit zurückzuführen ist. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, muss die Baubranche Wege finden, wie sie sichere und zweckmäßige Projekte schneller und mit weniger Ressourcen liefern kann. Die Gründe für diese Ineffizienz sind in der gesamten Branche weit verbreitet. Laut einer Umfrage von ALLPLAN und dem Institute of Civil Engineers (ICE) werden unvollständige Daten aus verschiedenen Disziplinen, Konstruktionsänderungen und schwieriger Informationsaustausch als Quellen schlechter Kommunikation hervorgehoben. Ohne eine klare und transparente Kommunikation zwischen allen Beteiligten lassen sich die Vorteile einer sorgfältigen Planung und Zusammenarbeit nicht realisieren.

“Seit vielen Jahren wird BIM zur Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit eingesetzt und bietet eine Methode zur Koordinierung der Arbeitsabläufe für eine verbesserte Gesamtprojektabwicklung. BIM trägt dazu bei, Nachbearbeitungen zu vermeiden, indem Kollisionen zwischen Bauteilen früher erkannt werden, und ermöglicht den Materialeinsatz zu optimieren und Verschwendung zu reduzieren. Diese Vorteile tragen wiederum dazu bei, dass Projekte schneller und effizienter durchgeführt werden können. Da integrierte Projektinformationen, effektive Kommunikation und effizientes Design zum Synonym für BIM geworden sind, wird BIM zunehmend von Kunden weltweit nachgefragt. Bimplus hilft, die Vorteile von BIM zu maximieren und stellt sicher, dass jede BIM-Implementierung erfolgreich ist”, sagt Kevin Lea, Senior Vice President Product Management bei ALLPLAN.

Umfangreiche Unterstützung für BIM

Bimplus hilft, Probleme mit Projektmanagement, Informationsmanagement, Änderungsmanagement, Koordination und Zusammenarbeit anzugehen, um sicherzustellen, dass jede BIM-Implementierung erfolgreich ist. Die neueste Version von Bimplus enthält zahlreiche Verbesserungen an bestehenden Funktionen, einschließlich Kollisionserkennung mit benutzerdefinierten Filtern, Modellzugriffskontrolle mit Rechten und Rollen und Benutzerverwaltung mit Gruppen. BIM-Workflows nach ISO19650 umfassen die Gültigkeit der Modelldisziplin sowie den IFC-Export ausgewählter Modelltopologien zusammen mit einem anpassbaren Gebäudetopologie-Manager. Darüber hinaus wurden auch die Paketierung und die damit verbundene Preisgestaltung aktualisiert, um die Auswahl für den Kunden zu verbessern, einen optimalen Mehrwert zu liefern und den kollaborativen Charakter der Anwendung von Bimplus bei großen und kleinen Projekten widerzuspiegeln.

Die wichtigsten Funktionen von Bimplus:

Verbessertes Projektmanagement

Bimplus hilft sicherzustellen, dass Projekte logisch organisiert sind, so dass Informationen für jeden, der sie benötigt, leicht zugänglich sind. Zugriffsrechte und Rollen können schnell und einfach zugewiesen werden, so dass die richtigen Personen die richtigen Informationen bearbeiten können, ohne die Transparenz des Projekts zu beeinträchtigen.

Optimiertes Informationsmanagement

Digitale Projekte erzeugen schnell große Mengen an Informationen, die organisiert und verwaltet werden müssen, um einen Mehrwert zu schaffen. Mit Bimplus können Informationen aus verschiedenen Quellen und in verschiedenen Formaten einfach gespeichert, abgerufen und verwaltet werden, mit vollständigen Dokumentenverwaltungsfunktionen. Revisionen sowohl von Dokumenten als auch von Modellen werden innerhalb der Plattform für einen einfachen Zugang gespeichert, und auf Informationen kann über Bimplus von jedem internetfähigen Gerät zugegriffen werden.

Erweitertes Änderungsmanagement

Änderungen des Umfangs führen schnell zu einer Belastung der Budgets für Planung und Bau. Mit Bimplus können alle Änderungen visualisiert und verglichen werden, bevor sie genehmigt werden, wodurch fundierte Entscheidungen früher im Prozess getroffen werden können. Dies wiederum verringert das Risiko von Fehlern und Diskrepanzen innerhalb des Projekts und mildert die negativen Auswirkungen von Änderungen.

Übergeordnete Koordination

Projekte werden selten von einem Team oder einer Disziplin isoliert entworfen. Die Koordination dieser verschiedenen Leistungen ist wesentlich, um Fehler und erhöhte Kosten zu vermeiden. Bimplus verwendet einen Genehmigungsprozess für die gemeinsame Nutzung von Modellen, der auf dem internationalen Standard ISO19650 basiert, so dass selbst globale Teams nach dem gleichen Standard des Informationsmanagements arbeiten. Die von Bimplus verwendete Datenbankstruktur ermöglicht es, Modelle zu kombinieren und zu visualisieren, Attribute und Objektinformationen zuzuweisen und Prüfungen oder Simulationen zur Kollisionserkennung durchzuführen.

Verbesserte Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit zwischen Projektteams sollte nicht auf das Format eines Softwareherstellers beschränkt sein. Bimplus verwendet die Prinzipien von openBIM, einschließlich des Industriestandard IFC, um Modelle zu importieren und zu exportieren. Dadurch können Informationen von allen Projektteilnehmern unabhängig vom verwendeten Dateiformat gelesen werden, und es wird sichergestellt, dass keine Informationen aufgrund von Dateiinkompatibilität verloren gehen.

Verfügbarkeit

Die neueste Version von Allplan Bimplus steht kostenlos zum Download zur Verfügung: www.bimplus.net

ALLPLAN ist ein globaler Anbieter von Building Information Modeling (BIM) Lösungen für die AEC-Industrie. Seit mehr als 50 Jahren treibt ALLPLAN die Digitalisierung der Baubranche maßgeblich voran. An den Anforderungen der Anwender orientiert, bieten wir innovative Werkzeuge für das Planen und Bauen von Bauwerken und inspirieren unsere Kunden, ihre Visionen zu verwirklichen. Über 400 Mitarbeiter weltweit schreiben die Erfolgsgeschichte des Unternehmens mit Leidenschaft fort.

ALLPLAN mit Hauptsitz in München ist Teil der Nemetschek Group dem Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung.

Weitere Informationen: www.allplan.com