Verbesserung der Sicherheit und Effizienz in globalen Wertschöpfungsnetzwerken durch Blockchain-Technologie

Durch die steigende Digitalisierung von Produktions- und Logistikprozessen wachsen die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und Transparenz entlang der Wertschöpfungsketten, der Dokumentenverwaltung sowie dem Qualitätsmanagement. Besonders kritisch ist die Datensicherheit und Verfügbarkeit über Unternehmensgrenzen hinaus. Das schafft in der Regel Unsicherheit und Ängste. Der Einsatz der neuen Blockchain-Technologie ermöglicht sichere und effiziente unternehmensübergreifende Wertschöpfungsprozesse, intelligente und hochautomatisierte Produktions- und Logistikprozesse sowie die Entwicklung neuer Produkte und Geschäftsmodelle.

Der neue Workshop ?Blockchain in digitalen Supply Chains? am 20.02.2020 in München vom HDT vermittelt den Teilnehmern die Grundlagen und wesentlichen Prinzipien der neuen Blockchain-Technologie. Der Fokus liegt dabei auf den besonderen Charakteristika der Blockchain für IT-Anwendungen in den Bereichen Einkauf, Produktion und Distribution. Die Teilnehmer erfahren, warum die Blockchain-Technologie das fehlende, aber elementare Verbindungsglied zu Industrie 4.0 sein wird.

Dieser Workshop zeichnet sich insbesondere durch die Praxisnähe aus. Neben kleinen praktischen Blockchain-Übungen präsentiert der Referent, Dr. Ulrich Franke vom Institute for Supply Chain Security GmbH in Dortmund, Best-Practice-Beispiele von erfolgreichen BlockChain@SupplyChain-Projekten führender Unternehmen wie IBM, Walmart und Maersk Line.

Die Interaktion mit den Teilnehmern und die gemeinsame Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien aus den Unternehmen spielt ebenfalls eine zentrale Rolle.

Geleitet wird der Workshop von Dr. Ulrich Franke. Dr. Franke promovierte als Jahrgangsbester an der Cranfield University, Centre for Logistics and Transportation, England, und arbeitete viele Jahre in führenden Positionen bei Industrie- und Logistikunternehmen im In- und Ausland. Darüber hinaus war er als Professor für Logistik und Supply Chain Management an der privaten SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft in Hamm tätig. Diese spezialisierte Logistikhochschule führte er über 3 Jahre als Rektor und Geschäftsführer. Seit 2013 leitet Dr. Franke das Institute für Supply Chains Security GmbH.

Informationen zum Seminar und zur Anmeldung finden Interessenten unter: www.hdt.de

Termine:

20.02.2020 in München www.hdt.de/W-H130-020-96-0

22.09.2020 in Essen www.hdt.de/W-H130-09-102-0

