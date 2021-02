Vereinfachtes Reisen in Pandemie-Zeiten – Beglaubigte Übersetzungen von Covid-19-Tests

(Berlin, 08.02.2021) Die Corona-Pandemie hält die ganze Welt immer noch in Atem. Insbesondere die Wirtschaft leidet unter den Folgen von Covid-19. Auch die Anzahl der Geschäftsreisen ist stark gesunken. Dennoch ist es für einige Geschäftsleute unabdingbar, eine beruflich in andere Länder zu reisen. Damit ist meist notwendig, laut Berlin Translate, bei der Einreise einen übersetzten Covid-19-Test in beglaubigter Form vorzulegen.

Geschäftsreisen sind noch nicht komplett eingestellt

Laut dem Wirtschaftsmagazin „wiwo.de“ sind die Geschäftsreisen um 97 % im dritten Quartal 2020 gesunken im Vergleich zum Vorjahr, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Doch bei unvermeidbaren Reisen benötigt der Einreisende einen negativen Corona-Test. In diesem Fall werden vereidigte Übersetzer:innen beauftragt, jene Tests passend und beglaubigt zu übersetzen. Das Übersetzungsbüro Berlin Translate empfiehlt außerdem, Fachübersetzer:innen zu konsultieren, die sich auf medizinische Übersetzungen spezialisiert haben, um Fachbegriffe getreu zu übersetzen. Die final übersetzten und beglaubigten Dokumente erleichtern die Einreise in fremde Länder und ersparen Unternehmen zusätzliche Arbeit.

Die Wichtigkeit von beglaubigten Übersetzungen

Bei diesen Dokumenten können sich die ausländischen Behörden über die Echtheit und Gültigkeit sicher sein. Denn diese Form von Beglaubigungen sind Übersetzungen offizieller Dokumente, die im Anschluss mit einem Beglaubigungsvermerk eines/einer vereidigten Übersetzer/in versehen werden. Nur mit dem Stempel eines/einer vereidigten Übersetzers/Übersetzerin wird die Echtheit der Übersetzung rechtlich verbindlich zugesichert und gilt als amtlich beglaubigt.

