Vereinfachung der Kommunikation mit Erkl?rvideos von Scribble Video

Hamburg im August 2021 – Der Erfolgskurs von Scribble Video h?lt weiter an. Scribble Video erm?glicht den Unternehmen mit ihrem Angebot „Erkl?rvideo“, eine funktionierende interne Kommunikation zu verbessern. Verschiedene Generationen von Mitarbeitern sind an verschiedene Wege der Kommunikation gew?hnt. Und mit Erkl?rvideos k?nnen sie ad?quat angesprochen und informiert werden. So wird die Realit?t der Mehrgenerationen-Arbeitspl?tze bei der internen Kommunikationsstrategie ber?cksichtigt. Es wird im weiteren erkl?rt, welche Vorteile das Angebot „Erkl?rvideo“ sonst noch bietet: https://www.scribble-video.de/ (https://www.scribble-video.de/)

Scribble Video hat ?ber 7 Jahre Erfahrung in der Videoproduktion und f?hrt ihre Kunden schnell und zielsicher zum Wissenstransfer f?r die Mitarbeiterqualifikation. Dieses Angebot wird von den Unternehmen intensiv genutzt und besticht durch professionelle Beratung sowie sorgf?ltige und intelligente Ausf?hrung. Das macht Erkl?rfilme von Scribble Video so effektiv in der internen Kommunikation in verschiedenen Anwendungsgebieten. Die Art der Informationsbeschaffung und Informationsvermittlung hat sich in den letzten Jahren sehr ver?ndert. Erkl?rfilme von Scribble Video helfen jungen, talentierten Bewerbern der Generation Z sich mit den Unternehmenswerten einfacher zu identifizieren. Erkl?rvideos sind f?r alle Mitarbeiter-Generationen geeignet: die J?ngeren lieben Videos sowieso und die ?lteren nehmen sie ebenfalls gerne an. Hier kann man ?ber weitere Ergebnisse erfahren, die sich mit Scribble Videos erzielen lassen: https://www.scribble-video.de (https://www.scribble-video.de)

Die Vorteile der Erkl?rfilme liegen auf der Hand: Change Prozesse werden mit Erkl?rvideos besser veranschaulicht und begleitet, au?erdem wird die Kommunikation zwischen Mitarbeiter-Generationen vereinfacht. Innovationsmanagement wird auch besonders gut mit Videos pr?sentiert. Erkl?rfilme von Scribble Video k?nnen erfolgreich im Microlearning und in der Kompetenzentwicklung eingesetzt werden, um das neue Lernen in kleinen Einheiten effizient zu gestalten.

„Es freut mich zu sehen, dass sich die Nutzung von unseren Erkl?rfilmen positiv auf die interne Kommunikation in Unternehmen auswirkt,“- sagte Carsten M?ller, der Gr?nder von Scribble Video. Die Fakten werden klar kommuniziert und die Mitarbeiter so geschult, dass sie willens und in der Lage sind, die Ver?nderungen in einem Unternehmen umzusetzen und mitzutragen. F?r alle diese Herausforderungen bieten sich Erkl?rvideos als geniales Medium an.

Seit Jahren geh?rt Scribble Video zu einem der f?hrenden Experten der au?ergew?hnlichen Darstellungsform von jeder denkbaren Botschaft und stellt den Kunden Erfahrung aus ?ber 500 erfolgreichen Videoprojekten zur Verf?gung. Informationen werden kurz und klar auf den Punkt gebracht. Erkl?rfilme machen aus einzelnen Informationen ein geschmeidiges Ganzes, das einfach verstanden wird, dessen Bilder gut im Kopf der Zuschauer bleiben und gleichzeitig noch einen Unterhaltungswert bieten. Und schon geschieht das Erhoffte: ohne gro?e Anstrengung werden die Botschaften von den Mitarbeitern verstanden, aufgenommen und akzeptiert!